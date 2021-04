AKTUALIZUJEME/ Bez tradiční vůně slivovice. Přísná koronairová opatření, roušky na obličeji a velké odstupy v pro fotbal nových prostorách vsetínského kina Vatra. Ani celá řada změn v pořádání Volební valné hromady OFS Vsetín a minimální kontakt nepřinesly ve vedení kopané na Valašsku žádné radikální změny. V čele bude i ve svém třetím období zkušený 56letý funkcionář Stanislav Volek.

Třetí volební období povede kopanou na Vsetínsku Stanislav Volek. Zkušený 56letý funkcionář s přehledem ovládl čtvrteční volby OFS Vsetín. | Foto: Deník/Martin Břenek

Z 35 platných hlasů získal hned 34, jeho vyzyvatel aktivní sudí Roman Číž pak jen jeden. „Takové drtivé vítězství jsem popravdě nečekal, o to více mě zavazuje do další práce. Je to i jisté vysvědčení nejen mé dosavadní práce, ale celého výkonného výboru,“ poukázal Volek.