Pracovali jsme již před covidem na tom, aby se dorostenecká kategorie v našem okrese držela. Měli jsme nultý ročník okresního poháru dorostu ve Valašském Meziříčí a Vsetíně. Určili jsme šíři hřiště, týmům stačilo osm až devět hráčů, zápasy v zimě na umělkách neměly prodlevu. Covid nám vzal první ročník, ale máme v plánu v březnu v rámci příprav dorosteneckých týmů na jaře udělat pokračování. Na to jsme navázali založením okresního výběru U 17 pod vedením trenérů Drábka a Janošíka. FAČR přišla s nápadem Memoriálu Josefa Šurala. V některých krajích a okresech to pojali tak, že do výběrů nominují i hráče krajských týmů. My jich moc nemáme. Podle mého názoru by výběr měli tvořit hráči okresních týmů. Já jsem rád, že patříme k okresu, kde dorostenecké týmy máme ve velmi slušném počtu. V Rožnově jsme sehráli první modelová utkání s výběrem OFS Uherské Hradiště. Ti postavili hráče i krajské a z kategorie U 19. Na hřišti to však nebylo poznat. Naši kluci podali sympatický výkon. V zimě si je propojí pravděpodobně trenér Tomáš Drábek, který vede U 15 na Vsetíně a budou se spolu připravovat i v rámci nějakých modelových zápasů. V dubnu se uskuteční meziokresní turnaj Zlínského kraje. Ten pak poskládá tým pro pokračování celorepublikového Memoriálu Josefa Šurala. Sám jsem zvědavý, kolik zástupců našeho okresu se v konečném, výběru objeví.

Proběhl soutěžní podzim až na kaňku na Hutisku v pohodě?

Soutěže proběhly v pořádku. V okresním přeboru bude bojovat čtyři až pět týmů o postup, to samé o udržení – soutěž je velmi zajímavá. Ve III. třídě je až na jeden tým rozhodnuto o složení finálové skupiny a tam budou velmi zajímavá utkání. To, co se stalo se Hutisku, mne velmi mrzí. Hrával jsem fotbal 40 let, ale nikdy jsem nešáhnul na rozhodčího. To je úplné dno, ale bohužel, i takový dokáže být fotbal, kde je i hodně negativních emocí. Tento incident je velkou komplikací v našem úsilí získávat nové mladé rozhodčí. Každý může udělat chybu. My jsme rozhodnutí disciplinární komise revidovali a nechť posoudí fotbalová veřejnost, jak celá kauza dopadla. Ono starý disciplinární řád je pro amatérský fotbal na okresní úrovni dost okleštěný, co se týká výše a povahu trestů za takové incidenty. Od prvního ledna nového roku má vejít v platnost nový a my se s ním samozřejmě budeme podrobně seznamovat.

Po dorostu cílíte také na další nedostatkové zboží – brankáře. Brankářská škola OFS Vsetín má pokračující tradici.

Nechci, ať to zní jako samochvála, ale před několika lety to byl můj nápad. V klubech okresních úrovní se mladým brankářů moc nevěnují. Na KFS Zlín existoval nadační fond a my jsme ve spolupráci s Pavlem Březíkem a Josefem Fojtíkem založili díky finančním prostředkům z tohoto fondu snad první brankářskou školu na okresní úrovni na Moravě. Fond po třech letech skončil, ale my jsme našli peníze, aby brankářská škola v Zašové, Semetíně a Hovězí existovala i nadále a tímto děkuji Michalu Štěpánovi za jeho perfektní vedení a organizaci.

Některé kluby, které již nemohou postoupit do finálové skupiny III. třídy se ozývají, že na jaře nehrají prakticky o nic. Budete na jejich případné požadavky o změně herního systému reagovat?

Pokud by kluby ze tří skupiny na 3. – 6. místě chtěly hrát s jinými soupeři na jaře, než jaké mají ve skupině a nevadily by jim větší vzdálenost na dojíždění k soupeři, jsme schopni reagovat. Druhým modelem by na novou sezonu by třeba mohly být dvě skupiny po více týmech, ale už by tam byly větší vzdálenosti. Obecně platí, že podle počtu přihlášených klubů nabídneme nějaké verze formátu soutěže a kluby si vyberou.

Nabízíte stále klubům pomoc i s dosažením dotací – například můj klub 2022. Jaká je tam situace?

Nemám nyní přesný přehled o tom, kolik klubů se zapojilo, ale platí, že peníze leží na zemi a stačí je jen zvednout. Není až tolik administrativně složité. Navíc pomoc nabízí Česká unie sportu, kde je i možnost, že si klub požádá, aby mu bylo vedeno účetnictví. Přijít si v rámci dotace třeba na 60 000,- Kč není třeba pro klub III. třídy vůbec zanedbatelná částka.

Možnost prodloužit si start v nižší věkové kategorii v době po restartu fotbalu a anulovaných sezonách jste povolili na základě celorepublikové praxe?

Někde už to fungovalo, například v OFS Zlín. My jsme to zavedli v našem okrese pro to, aby hráči, co by po přechodu například do mužů končili s aktivní činností nebo by hráli málo, aby si ještě prodloužili pobyt ve své věkové kategorii o jednu sezonu. Taková byla myšlenka a rozhodně jsem proti tomu, co udělaly některé týmy, že si tam ponechaly tři nejlepší hráče i do další sezony. To nebylo smyslem tohoto opatření.

Fungují také nábory, ukázkové tréninky v klubech. Jak hodnotíte práci Grassroots trenéra Ondřeje Koňaříka?

Ondra Koňařík pracuje velmi svědomitě. Měli jsme trenéry Opavy ve Valašském Meziříčí. Byl jsem se podívat, jak vedl ukázkový trénink pro trenéry mládeže v Halenkově. Úžasně zapojil děti ze školy i prvních tříd. Rodiče byli nadšení. Jeho prací jsou i nábory, návštěva škol a školek.

Jak to vypadá s pokračováním spolupráce s MěFS Ostrava?

Spolupráce byla domluvena ohledně rozhodčích na podzim, ale nepochybuji, že se v lednu s vedením tamního svazu sejdeme a dohodneme spolupráci i pro jarní část sezony, protože si zatím bez výpomoci ostravských rozhodčích nedokáži naše mužské soutěže představit.

Jaké má přání a vize předseda OFS Vsetín do roku 2022?

V prvé řadě doufám, že soutěže dohrajeme. Proočkovanost nás vede k tomu, že jsme optimisty. Doufejme, že nás opatření neomezí a na fotbal bude moct alespoň 200 diváků. Přeji si, ať nám po sezoně neubydou týmy jak v mužích, tak v mládeži. Naopak rádi přivítáme i nové, třeba z jiných okresů. Chceme být i nadále okresem, kde bude dobrý počet mládežnických týmů všech věkových kategorií.