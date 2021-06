„Hraji defenzivního středního záložníka, ale v Policích mi nechali dost prostoru ve středu. Narazil jsem si míč a už jsem byl před brankou. Za první hattrick v dresu Branek bude do kabiny tekutý litr,“ směje se mladý fotbalista.

Kde jste s fotbalem začínal?

Úplné začátky byly v Poličné, ale tam jsem byl snad rok nebo dva a pak jsem hrával celou mládež až do kategorie U 17 ve Valašském Meziříčí.

Jaké trenéry jste ve Valašském Meziříčí zažil?

Trénovali mě trenéři Furmánek, Sovák, Maléř a Vacula.

To mi připomínáte - podíval jste se na zahraniční turnaje do Chorvatska?

Byl jsem nejen v Chorvatsku, ale vyhráli jsme i turnaj ve Španělsku.

Proč jste skončil v kategorii U 17 ve Valašském Meziříčí?

Již mě nebavil fotbal na vyšší úrovni a dal jsem si od něho rok přestávku.

Do vaší přestávky "uhodil" covid. Jak jste se na podzim loňské nedohrané sezony dostal do Branek?

Oslovil mě kamarád a hráč Branek Jakub Novosad, abych si za ně šel zahrát přípravné utkání a již jsem tam zůstal. Jsem v dresu Branek spokojený.

Jaká je úroveň přátelské ligy Minisoutěž jaro 2021?

My se snažíme o dobrý fotbal a jsem mile překvapen po takové době bez fotbalu, jak se nám zatím daří. Jinak, co si budeme povídat - je to III. třída (smích).

Branky byly v loňské nedohrané sezoně pověstné vynikající obranou. Budete na to sázet i v té nové?

Máme výborného brankáře Konvičného, obranu řídí Váhala. Uvidíme, jak se nám bude v nové sezoně dařit, těžko tipovat.

Tak tipněte na závěr našeho rozhovoru vítěze EURA.

Vyhraje Itálie nebo Francie.