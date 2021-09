Nejen na Valašsku nemá v současné době mládežnický fotbal na růžích ustláno. Pro lepší zítřky se uskutečnila fúze mezi Valašském Meziříčím a Krhovou, která může být návodem do budoucna i pro ostatní kluby.

„I když v současné době jsou na vesnicích minimálně přípravky, je postupně problém sehnat minimálně jedenáct hráčů. Ti, co zůstanou, pak utíkají do větších klubů a málokdo se z nich ještě do svého mateřského klubu vrátí. My jsme se rozhodli v Krhové tuto situaci řešit tím, že jsme se dohodli na fúzi s Valašským Meziříčím. Valašské Meziříčí má pro velký počet mládežnických celků nedostatek tréninkových ploch a ty jsme se rozhodli novou spoluprací od kategorie U 7 do kategorie U 11 poskytnout,“ vysvětluje myšlenku a uskutečnění fúze člen vedení Jiskry Krhová Vladislav Grygařík.