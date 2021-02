„Do brány tam máme ještě z Kateřinic Konečného a z dorostu mladého Mikšíka. Máme zájem ještě o jednoho zkušeného hráče Ratiboře B," upřesnil Loučka, jenž vede tým společně s Děckuláčkem.

Aktuálně po podzimu náleží společnému týmu v tabulce sedmé místo s 11 získanými body v sedmi duelech. „Trénujeme individuálně. Kluky sleduji, jak kdo běhá, kdo to šidí a kdo maká poctivě. Mám přehled," přiznává Loučka.

„Trénovat v malé tělocvičně v Kateřinicích ve více lidech by bylo nemožné, v Hošťálkové je větší zavřena. Netrénujeme ani společně s áčkem. To na podzim fungovalo výborně a chtěli bychom ve spolupráci na jaře pokračovat, co se týká pohybu hráčů," potvrdil Loučka.

Jak vzali fanoušci Hošťálkové, že se na podzim hrálo doma místo v sobotu v neděli? "Vzali to v pohodě. Chodili nás i tak povzbuzovat, takže jsme si neuškodili," pochvaluje si trenér.

SD Hošťálková/Kateřinice B chybí z podzimu odehrát čtyři zápasy. „Máme tam dohrávku ještě se Lhotou u Vsetína. Uvidíme, jak to bude s fotbalem, když třeba nebude nouzový stav v republice," dodal Antonín Loučka.

(mb, něm)