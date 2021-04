„S bratrem jsme v Rožnově pod Radhoštěm začali s fotbalem kolem čtyř let, kde nás trénoval trenér Pavel Drozd, který zde vychoval mnoho skvělých fotbalistů. Od sedmi let nás vedl můj otec. Jezdili jsme na různé turnaje a s bráchou si nás vyhlédl tehdejší trenér Sigmy Olomouc pan Recman,“ vzpomíná na své fotbalové začátky starší z bratrů Michal Galus.

Aktuálně řízný obránce samozřejmě jako talentovaný fotbalista nechyběl v okresních výběrech OFS Vsetín. „Výběrové turnaje nám také pomohly v našem růstu. Měl jsem střídavý start nejprve mezi Rožnovem a Valašským Meziříčí,m až jsme se s bráchou propracovali do kádrů Olomouce. Já od kategorie U 14, bratr od U 13. Z bývalých slavných hráčů nás v Olomouci nás vedl trenér Janotka v kategorii v U 19. Střelecké tréninky máme s bývalým kanonýrem Olomouce panem Sedláčkem,“ připomíná úspěšný obránce.

„V kategorii U 15 jsme se Sigmou vyhráli halové i venkovní mistrovství republiky. Na tom venkovním jsem byl vyhlášen nejlepším hráčem. Když jsme vyhráli dorosteneckou ligu, tak jsme hráli Ligu mistrů a já jsem se podíval do Slovinska, do Izraele a nakonec na jeden zápas doma jsme potkali Lyon,“ vzpomíná Michal Galus na mládežnické úspěchy.

Mladší bratr, útočník Lukáš, byl v Regionální fotbalové akademii v Olomouci, které šéfuje bývalý úspěšný trenér divizního Valašského Meziříčí Martin Kotůlek. Krajního obránce Michala Galuse to minulo. Ve svých dvaceti letech je druhým rokem v kádru Sigmy Olomouc B v MSFL. „Docela se mi do přerušení soutěží pod trenérem Chromým dařilo a patřil jsem do základní sestavy. Jelikož mám profesionální smlouvu, tak se mohu na základě testování připravovat pravidelně. I když poslední přípravný zápas jsme hráli s druholigovou Líšní před dlouhými dvěma měsíci. Věřím, že se něco ještě odehraje v této sezoně,“ věří starší z bratrů.

Jako profesionál by se chtěl prokousat těžkým sítem do kádru prvoligové Sigmy Olomouc. „Dostat se do ligy, udržet se v kádru, hrát základní sestavu. Pokud jde o můj sen, tak bych chtěl hrát fotbal v Anglii, kde je perfektní liga. Fandím Chelsea. Tamní náročný fotbal mi imponuje,“ dodává k budoucnosti Michal Galus.

(něm)