Zatímco ve dvou střetnutích udržel nulu, tak od Kladerub a Loučky byl pokořený dvakrát. „V každém z devíti zápasů bylo něco těžkého. Hned v prvním duelu nás Police na konci zápasu nebezpečně tlačila, měl jsem tam docela hodně práce. Nakonec jsme zvítězili trefou z poslední minuty. Snadné to nebylo ani v následujícím střetnutí s Brankami, kdy jsme brzy inkasovali. Naštěstí jsme utkání dokázali otočit,“ ohlíží se mladý brankář za důležitým vstupem do letošního ročníku nejnižší fotbalové soutěže ve Vsetíně.

S podzimem může být maximálně spokojený. S Byninou v devíti zápasech neztratil ani bod, jeho mužstvo se celkově pyšní skvělým skóre 32:9. „Podzim byl vážně výborný, maximální počet bodů jsme nečekali. Navíc jsme vytvořili super partu. Každý zápas jsem si užíval a cítil, že herně rosteme zápas od zápasu,“ těší Václava Cacka úspěšná jízda.

Příčiny úspěšného podzimu přitom vidí zcela jednoznačně. „Základ je skvělá týmová chemie. Mužstvo se postupně sehrávalo, sestava se tak i díky tomu ustálila. Vrátili se nám hráči jako Pavel Bartecký, David Horák, Martin Janeček, Lukáš Bezděk. Do týmu přinesli hodně kvality,“ chválí Cacek své spoluhráče.

Bynina, část města Valašského Meziříčí, po podzimu disponuje pětibodovým náskokem na Lhotku nad Bečvou. Zatímco vedoucímu mančaftu ještě ve skupině zbývají odehrát tři zápasy, tak jejich nejbližší pronásledoval už může získat maximálně šest bodů. Mužstva navíc hned v prvním jarním kole svedou vzájemný duel. „Lhotka je těsně za námi a body s ní se započítávají do play-off. Pro vítězství v naší skupině uděláme maximum. Pokud budeme hrát jako doposud, tak dokážeme v této skupině zvítězit.“

Zatímco v „C“ vládne Bynina, tak v „B“ má k prvnímu místu nakročeno Jarcová. Nejvyrovnanější je situace v „A“, ve které si čelo tabulky stráží Střelná, o pouhý bod je za ní Valašská Polanka „B“. „Určitě to sledujeme, jedná se o velkou konkurenci. Dokazují to ve svých skupinách, žádný z vedoucích týmu ještě neprohrál. Play-off prověří naši kvalitu. Věříme, že budeme bojovat o postupové příčky do okresního přeboru,“ má jasný cíl 21letý brankář.

Václav Cacek do Byniny přišel po konci v dorostu v Juřince. S fotbalem však začínal v Hustopečích, kde nejprve působil jako hráč v poli. Na pozici brankáře se dostal díky otci. „Za fotbal vděčím rodičům, kteří mě v něm celou dobu podporují,“ děkuje mladý borec, který si vyzkoušel roční angažmá v Choryni. Poté odešel do Juřinky, kde strávil nejdelší období.

„Hrál jsem tam od starších žáků až do konce dorostu. Akorát jsem si na rok odskočil do Hodslavic, které mi toho hodně daly, jelikož věkově jako dorostenec jsem už chytal za muže. Bylo to něco úplně jiného. Poté jsem se na poslední rok dorostu vrátil na Juřinku. Zažil jsem tam jeden z nejlepších roků ve fotbale,“ vzpomíná nostalgicky.

Stále je pořád na začátku kariéry. Fotbalové sny přesto nemá. „Fotbal mě hlavně baví, nezáleží na tom, jakou soutěž chytám. I proto jsem odmítl nabídky i z vyšších soutěží. Momentálně jsem spokojen v Bynině, kde máme super partu a výborné fanoušky, kteří jezdí na každý zápas, za což jim moc děkujeme,“ uzavírá Václav Cacek.