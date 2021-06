Prakticky jste z divize šel o čtyři soutěže níže. Jak zatím hodnotíte fotbalovou úroveň?

První zápas proti Juřince jsem byl překvapený tempem a nasazením. Bylo to dobré.

Co říkáte na tým Prostřední Bečvy?

Jsou tady kluci, co mají na víc než I. B třídu, na druhé straně kluci, co tu kvalitu takovou nemají, ale ti to nahrazují nasazením a bojovností. Jsem rád, že kluci si nechají poradit, berou si to k srdci, navzájem si vyhovíme a oni se chtějí někam posunout. S postupným sehráváním není problém.

A co kabina, jak Vás přijala?

Já doufám, že v pohodě, aspoň nikdo nic proti neříkal (smích).

Kolik máte v současné době nabídek ke změně dresu?

Jednal jsem se čtyřmi kluby, které bych pochopitelně nechtěl jmenovat, ale nejblíže jsem v současné době k dohodě právě s Prostřední Bečvou. V sobotu jsem nastoupil čtvrtfinále play-ff proti Kelči a brzy bych chtěl mít o mém dalším působišti jasno.

Za Prostřední Bečvu jste již skóroval. Jaký příspěvek jste donesl do kabiny?

Ještě nic. Nikdo po mě zatím nic nechtěl, ale ani mi nebude muset říkat. Něco do kabiny přistane, protože to k fotbalu patří. (smích)