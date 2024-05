Ou! To už je hodně dlouho - naposledy asi někdy v žácích. To už je opravdu hodně dávno! (smích)

První přišla po pěkné přihrávce na okraj vápna od Janáče, jen jsem si to zaseknul a vystřelil na přední tyč. Druhý gól padl po krásné střele Garguláka, který nastřelil tyč a já jen dorazil do prázdné branky. Třetí trefa přišla po skrumáži, když se po centru od Ondry Fuska míč odrazil ke mně a zakončil jsem na přední tyč.

Zatím jste v soutěži nasázel soupeřů osm branek. Mohlo jich být více?

Rozhodně! Nejvíce šancí jsem neproměnil hlavně na podzim v derby proti Hornímu Lidči. Ale jsme rád, že to tam v odvetách začalo padat a snad to chvilku vydrží.

Luhačovice přišly o domácí neporazitelnost a gólmana, Bystřice zabrala

Juřinka ve druhé půli hodně zlobila. Hrající předseda klubu v brance Roman Hyžák vás hodně podržel…

Roman šel do branky snad po půl roce a rozhodně nám pomohl k dobrému výsledku. Měl tam pár těžkých zákroků a určitě nás podržel, přispěl k úspěchu.

Lidečko, coby nováček, je nejspíše v soutěži zachráněno. Zavládla již nyní v kabině spokojenost?

Ještě je celkem dost zápasu před námi, proto nebudeme raději předbíhat. (úsměv) Ale určitě se nám bude hrát lépe s náskokem dvanácti bodů na posledního. Rozehráno to máme slibně, zatím jsme spokojení.

Jak jste vlastně oslavil svůj nedělní hattrick?

Popravdě nijak zvláštně. Ale dal jsem si po utkání pět piv a to stačilo… (smích)

V jarní části jste nezvládli jen dvě derby - v Horním Lidči a ve Val. Příkazech. Co se stalo?

Bohužel v Horním Lidči byl problém nevyužitých šanci v prvním poločase a také naše červená karta již po půlhodině hry. A ve Valašských Příkazech nám citelně scházelo hodně spoluhráčů, kteří byli v tomto čase na svatbě a na křtinách.

I. B třída – sk. A: Horní Bečva i Brumov svým soupeřům nadělovaly

Máte i kvalitní dorostenecký tým. Jsou odchovanci základem vašeho úspěšného klubu?

Samozřejmě! Bez dorostenců by to nešlo, zvláště, když to jsou skoro samí naši odchovanci. Je to základ do budoucna, aby se v Lidečku mohla hrát kvalitně I. A třída i nadále.

Jak hodnotíte práci vašeho trenéra Radka Číže? Ten navíc trénuje i starší žáky v Brumově…

Radka všichni známe, ještě když hrával na stoperovi za muže. Někteří hráíči současného týmu s ním ještě i hráli. Tréninky má dobré, ale asi nejlepší má taktické střídání. Tak, jako tomu bylo nyní u mne! (smích)

Co rád děláte ve volných chvílích?

Jezdím rád na bruslích, na kole a procházím se v přírodě.

Jaké máte podmínky v Lidečku, jaký je zájem fanoušků o vaše utkání?

Podmínky jsou v Lidečku super! Je zde pěkné zázemí a super kolektiv. Na utkání chodí na poměry této soutěže hodně fanoušků – v průměru tak kolem 250.

VIDEO: Podívejte se na průjezdy Rallysprintu kopná

Kdo je vašim největším fotbalovým příznivcem?

Asi kamarádi…

Kdo je ve vašich očích největší favorit postupu do krajského přeboru, kdo půjde o třídu níže?

Na postup favorizuji rezervu Valašského Meziříčí - mají šikovný mladý kádr. Ale ve hře jsou samozřejmě ještě Kateřinice, se kterými se poperou o postup. Damoklův sestupový meč visí nad týmy Valašských Příkaz, Valašské Polanky a Rožnova pod Radhoštěm. Ti si to rozdají ještě ve vzájemných zápasech, takže uvidíme kdo nakonec sestoupí. Nepřeji to ale nikomu!

PETR KOSEČEK