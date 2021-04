„Je to pro náš klub čest mimo jiné volit nové vedení české kopané,“ potvrdil předseda výkonného výboru FC Vsetín Petr Říha.

V klubu přitom nedávno proběhla za přísných epidemiologických opatření valná hromada FC Vsetín, z.s.

„Došlo k plánované změně výkonného výboru. Podle očekávání ukončil své působení ve výboru místopředseda pan Vojta Zemánek a přesunul se do zaslouženého fotbalového důchodu. S tím, že se zajisté potkáme při zápasech, na stadionech. Vojta nám popřál mnoho zdaru při další naší fotbalové činnosti, my jsme mu pro změnu poděkovali za celoživotní práci pro vsetínský fotbal. Přejeme Vojtovi mnoho zdraví a těšíme se již všichni na zápasy, kde se zajisté potkáme,“ popisuje změnu ve vedení klubu Petr Říha.

Místo Zemánka ve výkonném výboru převzal Aleš Králík.

„Byl jednohlasně dovolen jako šestý člen. Trenér Aleš Králík bude mít na starost práci v mládeži. Administrativně se zasloužil o úspěšné dotažení licenčního řízení do SpSM na příští sezonu. A zde bude i jeho práce pokračovat. Stejně jako ostatních členů výkonného výboru. Na uvolněný post místopředsedy byl zvolený Radim Dobeš,“ upřesnil Říha.

„Dále na valné hromadě zaznělo mnoho podnětů do dalšího období, jakmile se vládní opatření uvolní a situace nás pustí do sportu naplno. Nápadů je spousta. O ty není nikdy nouze. Nouze je v lidských zdrojích v dnešní době. Nejen v našem oddíle, pochopitelně. Budeme se snažit přemluvit další fotbalové nadšence, aby kdokoliv, kdo chce a může, aby se neváhal připojit. Čeká nás spousta práce do další sezony, jsme Sportovní středisko mládeže Fotbalové asociace ČR,“ dodal předseda FC Vsetín Petr Říha.