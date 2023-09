V Prlově se vždy hraje těžce, oni jsou důrazní někdy až moc, ale urvali jsme tři body a ukázali jsem sílu našeho mužstva.

Vám se podařilo zaznamenat hattrick. Můžete nám všechny tři branky popsat?

První gól padl tak, že míč propadl na zadní tyč, kde jsme to netrefil moc dobře a balón se štěstím došoupal do brány. Druhý gól padl po dlouhém nákopu za obranu a prakticky od půlky jsem běžel sám na brankáře. Třetí gól padl po nepovedeném signálu a míč se ke mě odrazil a z první jsem to vystřelil a skončilo to v bráně.

Zubří úvod poháru nevyšlo, musí smazat šestibrankové manko

Horní Bečva vévodí tabulce. Čekal jste to před začátkem sezony?

V kabině jsme si hodně říkali, na co máme kvality a že chceme vyhrávat každý zápas. A zatím to funguje a věřím, že i dlouho vydrží.

Zatím Vám to střílí, ve čtyřech utkáních jste dal sedm branek. Jste spokojen se svojí střeleckou potencí?

Nadmíru jsem spokojený, ani nevím, kdy mi to naposledy takhle lepilo (smích).

Pokud to tak půjde dál, tak se dočkáme tří "bečvanských" derby. Myslíte si, že máte ambice na postup do 1. A třídy?

Určitě by to bylo skvělé, ale jsou odehrány čtyři kola a tohle bych teď neřešil…

Jaké máte na Horní Bečvě zázemí? Kolik chodí diváků na Vaše domácí utkání?

Zázemí mám skvělé i díky naší obci, tak i díky brigádám, které se dělají. Diváků chodí spousta, kolem těch 300 až 400 lidí a Ti mají fotbal u nás rádi.

Před sezonou k Vám přišel nový trenér Milan Námestek. Jak vidíte jeho krátké působení u týmu?

Milana znám z působení v Rožnově pod Radhoštěm a věděl jsem, že to dostane nový impulz a náboj a myslím si, že můžu mluvit za celou kabinu.

Výborná generálka! Vsetín porazil semifinalistu slovenské Tipsport extraligy

Kde jste s fotbalem začínal a kdo Vás k němu přivedl?

Na Horní Bečvě v pěti letech, přivedl mě k němu můj otec Jaroslav Zetocha, jedna z legend Hornobečvanského fotbalu.

Jak se odvíjela Vaše fotbalová kariéra? Kterými kluby jste již prošel?

Prošel jsem zatím kluby - Horní Bečva, Dolní Bečva, zde jsem byl asi jeden rok a pak ještě Rožnov pod Radhoštěm.

Jaké jsou Váše zájmy, kromě fotbalu?

Kolo, nohejbal a šipk.

Kdo patří k největším oporám Horní Bečvy? S kým se Vám na hřišti nejlépe spolupracuje?

Momentálně jsme opory všichni a každý maká na procent. Spolupráce - to je opět celý tým od brankáře až po náhradníky.

Kdo Vám při utkáních nejvíce fandí?

Přitom kolik teď dávám gólů tak snad všichni

O víkendu přivítáte Halenkov. Na koho si budete muset dát největší pozor?

Ano Halenkov je jeden z kvalitních týmů v 1. B třídě. Velký pozor si musíme dávat na dvojici Škrobák - Šulák, všichni víme o koho jde a já věřím, že doma body neztratíme a ukážeme opět sílu našeho mužstva.