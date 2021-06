I když organizátoři kvůli pandemii koronaviru museli charitativní exhibiční utkání mezi Výběrem kraje a domácím týmem SK Baťov 1930 přesunout z Vánoc na červen, litovat svého rozhodnutí rozhodně nemuseli.

Pořadatelům se při středečním utkání, který skončil těsnou výhrou celku nabitého ligovými hvězdami 6:5, podařilo vybrat rekordní částku 215 tisíc korun, což je více než při předešlých dvou ročnících.

„Sice se nám hodně hráčů omluvilo, já ale těm klukům, kteří přišli, moc děkuji. Myslím, že lidé viděli zajímavá jména, dobrý fotbal. Hlavní je, že akce splnila svůj účel. Je škoda, že opatření odradila některé další fanoušky. I tak se nám ale povedlo překonat pět set tisíc. O to větší máme motivaci pro další zimní ročník,“ prohlásil známý fotbalista a jeden z hlavních organizátorů Jakub akce Jugas.

Výtěžek ze vstupného putoval prostřednictvím spolku Srdce na pravém místě na podporu nemocných dětí Dominička Kováře, Kubíka Mikšovského a Adélky Petříkové. Každé z dětí obdrželo šek na šedesát tisíc korun.

Naděje Otrokovice, která pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením, obdržela částku 35 tisíc korun.

Za poslední tři roky se v Otrokovicích při benefičních zápasech vybralo víc než půl milionu korun!

Diváci byli zvědaví na známá fotbalová jména. I když Nezmar, Grygera ani Poznar nakonec do útulného areálu nedorazili, fanoušci se i bez nich náramně bavili.

První poločas vyzněl jasně pro hostující výběr, který vedl 3:0. Kromě Bartolomea a skaštického Konečníka se trefil také Stanislav Dostál. Jednička Fastavu Zlín nastoupila na hrotu a po přihrávce Štěpána Červenky uklidila míč pohotově do sítě.

„Když skončí sezona, rukavice vždycky odkládám. Chce to trošku změnu. Góly při benefici dávám celkem pravidelně. Dneska to ale přišlo docela brzy, nepotřeboval jsem na branku šest šancí jako jindy. Taky jsem zpocenější než minulé roky,“ vtipkoval ligový gólman.

Dostál si prohodil místo s ex-ligovým kanonýrem Železníkem. Posila Slušovic se v brance činila, první gól inkasovala až po změně stran, když předtím předvedla několik bravurních zákroků.

„Po konci kariéry jsem si chtěl zachytat. První poločas byl trošku lepší, pak už mě z toho stání bolely nohy, ale i tak jsem si to užil. Mě to bavilo,“ prohlásil bývalý forvard Slavie nebo Mladé Boleslavi.

Akci si skvěle užil i Libor Holík. Krajní obránce Jablonce v úterý začal s individuálním tréninkem, duel s Baťovem ale nijak nehrotil. „Jsem rád, že se proběhnu a alespoň takovým způsobem můžu pomoct. Klobouk dolů Jugymu, že to dokáže uspořádat. Je to pěkná akce,“ oceňuje účastník letošního mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Když v úvodu druhého poločas Štěpán Červenka zvyšoval na 4:0, vypadalo to na debakl. Výběr kraje ale zvolnil a nechal hrát i snaživého soupeře, který výsledek zkorigoval.

Domácí Baťov porážku mírnil až v uvolněném závěru, kdy se na trávník dostala většina hráčů obou týmů. Ještě předtím dvakrát orazítkoval tyč.

„Stejně jako každý jiný rok jsem si to výborně užil. Bylo krásně, přišlo hodně lidí. My jsme si zahráli, udělali dobrou věc. Kluci sice nehrají naplno, ale pořád je vidět výkonnostní rozdíl. Bylo to těžké, ale myslím, že jsme obstáli,“ uvedl kapitán Baťova Aleš Skyba.

Duel proti známým fotbalistům si užil i jeho spoluhráč Pavel Krajča. „Je to zážitek. Užíváme si to. Hlavně se pomůže dobré věci, což je nejdůležitější,“ vnímá útočník Baťova.

„Samozřejmě kluci když zapnou, je to pro nás náročné. Něco jiného, než krajský přebor. Musíme si trošku zvykat, ale zase v tomto počasí je to příjemnější. Trošku jsme se báli, že nedojdou lidí, kteří už byli zvyklí na Vánoce, ale účast byla slušná,“ pronesl.

Dres vítězů znovu navlékl i známý florbalista Michal Nagy. „Já se mezi fotbalisty spíše hledám, snažím se to moc nekazit,“ usmíval se. Horké počasí mu však nevadilo.

„Já jsem z haly zvyklý na větší teplo, takže se mi v létě lépe běhá než v zimě, ale beru, že Vánoce jsou tradiční termín této akce,“ dodal závěrem.

Přátelské benefiční utkání -

SK Baťov 1930 – Výběr kraje 5:6 (0:3)

Branky: 34. Jakubowicz, 51. Gojš, 61. Kašík, 70. Bína, 70.+1. Vitásek - 22. a 54. Konečník, 14. Bartolomeu, 17. Dostál, 37. Š. Červenka, 67. Kohoutek

Rozhodčí: Plesar – Šíma, Frolec

Diváci: 400

Baťov: R. Vitásek – P. Bršlica, Bína, Novák, P. Krajča, Skyba, Gojš, Sotolář, M. Vitásek, Dvořáček, Lanos, Žáček, Holman, Kadlec, A. Bršlica, Štefka, Klíma, Jakubovicz, Zapletal, Kašík.

Výběr Kraje: Železník – Holík, Jugas, Hnaníček, Jeleček, Motal, Slaměna, Jiráček, Konečník, Bartolomeu, Dostál, Š.Červenka. Střídali: Hubáček, Nagy, B. Červenka, P. Červenka, Novák, Švirák, Drábek, Kohoutek, Houser, Spurný.