/FOTOGALERIE a VIDEO/ Ve fotbalové I. B třídě skupině A se víkendové záplavy nijak zásadně na provozu a chodu klubů nepodepsaly. Nejvíce vrásek na čele měly je v Choryni, ale jinak v létě proklínané štěrkové podloží pomohlo místnímu klubu, aby v neděli zcela zaplavené hřiště se rychle dalo do kondice. A to hlavní, vedení je připraveno pokračovat a příští víkend již doma hrát!

Zdeněk Kučera, činovník Veselé: „Jako místopředseda STK OFS Zlín jsem osobně podpořil iniciativu k plošnému zrušení okresních soutěží, což se uskutečnilo mezi prvními již ve čtvrtek. Chápu, že náhradních termínů moc není, zvláště u amatérských soutěží, ale přesto jsem osobně čekal, že k plošnému odložení soutěží dojde ze strany FAČR podstatně dříve než v pátek v poledne. Nešlo jen o stav hracích ploch, ale také o zdraví hráčů a v neposlední řadě i o diváka. V očekávaném počasí by asi víkendové kolo nebylo nikde příliš hojně navštíveno.

Na Veselé spadlo deště extrémně hodně, více než 210 mm. I přesto voda na hřišti nestála, jen dílčí kaluže jsme zaznamenali. Hrací plocha byla samozřejmě silně podmáčená a hrát na ní ? Možné by to nebylo. Jednak by se totálně rozbila a jednak by to bylo silně nebezpečné pro zdraví hráčů. Viděl jsem snímky hřišť v Tečovicích, Loukách, Tlumačově a Mysločovicích. Tak tam všude dopadli hůř. Přeci jen máme hřiště na kopci.“

Josef Landa, hráč Choryně: „Sice jsme měli celé hřiště téměř pod vodou, ale kabiny se nám před záplavou podařilo uchránit. Voda už pomalu opadla a protože hrajeme doma až příští víkend a podle všeho bychom měli vše připravit a měli zápas před našimi fandy odehrát. Může za to štěrkové podloží hřiště, které během léta přináší spíše sucho, ale během dešťů nemáme trávník podmáčený.“

Radim Malaník, trenér Hovězího: „Naše hřiště je jen podmočené. Tím jak je na kopečku, tak je v pořádku, jak hřiště tak suterén. Hřišti určitě prospělo že na něho týden nikdo nechodil, protože je maximálně vyřízené každý den v týdnu. Myslím si, že přípravky ve středu už budou na něm hrát. Žáci, dorost a muži hrají o víkendu venku. Tak hřiště bude za 14 dnů na domácí zápasy určitě dobře nachystané."

Zdeněk Minarčík, vedoucí Bylnice: „Naštěstí nás velké bouřky minuly. Hřiště je sice trochu podmáčené, ale bude nachystané na sobotu, kdy hrají turnaj benjamínci, tak na neděli pro žáky i A mužstvo. Hlavně bych chtěl popřát Všem, kteří takové štěstí jako my neměli, hodně sil a pevných nervů do opravy hřišť."

David Pisklák, trenér Halenkova: „U nás je hřiště v pohodě a zrušili jsme jen tréninky. A měli jsme hrát doma s Brumovem B, to bylo odloženo a hřiště bylo jen hodně podmáčené. I tak už jsme v úterý již měli trénink, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Teď máme hrát venku ve Veselé a tam nevím, jak to vypadá, za 14 dní pak doma hostíme Slušovice B."

Václav Vobořil, trenér Valašských Příkaz: „Povodně sem nám naštěstí vyhnuly. Hřiště bylo silně podmočené, stav se ale rychle zlepšuje. V úterý už by mělo být k dispozici na tréninkovou jednotku. O víkendu dorost i muži zajíždí na venkovní utkání do Vidče respektive Bylnice. Hřiště bude po zbytek podzimu připraveno. Přeji všem klubům a především těm, kterým povodně napáchaly škody, aby se brzy vrátily zpět do fotbalového kolotoče."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Ve Vlachovicích nejsou napáchány žádné škody a bude se dál pokračovat v sezoně. Nepovažuji za důležité, jaký je stav hracích ploch v republice, hlavně ať mají lidi, které povodně postihly, co nejdřív v pořádku domovy."

Dan Sláčík, trenér Kostelce: „My na rozdíl od jiných, máme vše zasaženo minimálně, hřiště máme na kopci a je tak "pouze" podmáčené. Pokud se nezhorší počasí, tak snad odehrajeme víkendová utkání osmého kola bez problémů."

Lukáš Juřica, člen VV Brumova: „U nás je v rámci možností všechno v pořádku. Naštěstí nás velké přívalové deště minuly! Hřiště je připraveno, ale kvůli počasí byl středeční přípravný mezinárodní duel žen do 19 let mezi Českem a Slovenskem zrušen. O víkendu ale již budeme připraveni.“

Michal Klimt, předseda a vedoucí týmu Slušovic: „Povodně našemu hřišti naštěstí vůbec neublížily. Za kvalitní odvodnění a údržbu nám teď hřiště poděkovalo. Musím poděkovat městu, které do regenerace hřiště investuje nemalé peníze. Hřiště bude připraveno na úterní tréninky. Měli jsme strach pouze z bočního větru, aby nám neposlal vodu do posilovny, tak jsme ji zabezpečili plachtou na tribuně. Bez problémů budeme připraveni hrát o víkendu. V sobotu dorost a v neděli B tým.“

PETR KOSEČEK