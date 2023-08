/VIDEO/ Bitky na fotbale opravdu nechceme! Shodli se na tom všichni oslovení zástupci a aktéři posledního incidentu, ke kterému došlo během sobotního mistrovského utkání krajského přeboru v Morkovicích, v němž domácí prohráli 0:8. Utkání se neproslavilo ani tak senzačně vysokým vítězstvím nováčka z Hrachovce, jako několikaminutovou bitkou a verbální výměnou názorů mezi domácími pořadateli a fanoušky hostů.

Radost hráčů a fanoušků Haachovce z šesté branky, po které se rozpoutala velká rvačka. | Video: Břenek Martin

„Celým incidentem se budeme zaobírat a budeme tvrdě trestat. Protože neovlivnil dění na hřišti, dosažený výsledek se měnit nebude. Půjde především o finanční tresty,“ potvrdil předseda Disciplinární komise Zlínského krajského fotbalového svazu Zdeněk Kadlček.

Ten se se situací již seznámil v rámci povinné videonahrávky. „Tak brzy jsem něco podobného nečekal. Utkání jsem už zhlédl, bohužel jsou tam vidět přestupky, které rozhodčí popsal v zápise o utkání. V tuto chvíli se proto snažíme shromáždit všechny důkazy a podklady. Oddíly jsem již vyzval k zaslání písemného stanoviska k incidentu z hlediště ve druhém poločasu, popsání, jak k šarvátce došlo, stejně jako navrhovaných opatření a doporučení, aby se něco podobného neopakovalo,“ zdůraznil Kadlček.

Vzhledem k vážnosti a rozsahu incidentu se nedá očekávat, že by disciplinární komise vynesla verdikt, trest, již na svém nejbližším, středečním zasedání. „Celý incident také řeší policie, byl tam zásah i zdravotní složky, na jejichž výstup, podklady si počkáme. Navíc některé aktéry vyzveme k osobní výpovědi před komisí. Řešení incidentu se pár týdnů potáhne, dříve než za dva týdny výsledek naší komise neočekávám,“ potvrdil předseda DK.

Na základě svých zkušeností přitom už tuší, co bylo příčinou fyzického střetu dvou táborů. „Zásadní je, že pořadatelská služba zasáhla. Jestli byl ale zásah adekvátní či ne, nyní vyhodnotíme,“ připustil Kadlček s tím, že na záběrech jde vidět, že k uklidnění situace pomohli i zástupci, trenéři obou týmů. „Ze zvukových záznamů ale je slyšet, že spouštěčem agrese mohl být komentář místního hlasatele. Byl zbytečně útočný vůči táboru soupeře. Každopádně pochybily obě strany,“ vnímá z prvních záběrů zkušený šéf disciplinárky.

I přes třaskavost incidentu se ale dají očekávat především finanční tresty. Jak směrem ke klubu, tak případně i jednotlivcům. „Zavřít hřiště podle všeho nebude potřeba, zde pořadatelé zasáhli,“ zdůraznil funkcionář.

Jak vysoké finanční tresty tedy „hříšníkům“ hrozí? „Podle platného disciplinárního řádu, který platí jak pro profesionální, tak i amatérské soutěže, hrozí fyzické osobě pokuta až 50 tisíc korun a právnické až pět milionů. V našem případě se ale budeme pohybovat v řádech jednotek či desítek tisíc korun,“ naznačil šéf disciplinárky s tím, že nyní opravdu nechce být konkrétní. „Vše pořádně prošetříme, dejte nám prosím čas,“ dodal Zdeněk Kadlček.

Vyjádření klubů

FC Morkovice

Osobně jsem byl všemu hlavním činitelem, neboť jsem byl pořadatelem, který šel celou situaci jako první řešit. Žádná krev netekla a vše neuklidnila až policie nebo sanitka, ale až nepřiměřené napadení pořadatele plastovou tyčí, po kterém pořadatel upadl na tribunu. Navíc odmítám, že by šlo o nějaké nezvládnuté emoce z výsledku.

Incident vznikl tím, že pořadatel, přímo já, jsem šel za hostujícími fanoušky, kteří odpalovali světlice, aby toho zanechali a aby opustili areál, neboť pyrotechnika se na zápasech nepoužívá. Konkrétně se jednalo o dvě světlice. Tyto fanoušky jsme chtěli pořadatelskou službou vykázat. Bohužel při tomto vykazování se do celé situace vložili další opilí fanoušky Hrachovce a začali napadat pořadatelskou službu.

Fanoušci Hrachovce byli v přesile a situace se začala vyostřovat. Proto se pořadatelů zastali i fanoušci domácích. Většina fanoušků Hrachovce byli ukrajinsky mluvící lidé a nebyla s nimi jednoduchá řeč, navíc byli hodně posilnění alkoholem.

Situace se vyhrotila, neboť se do všeho začali zapojovat téměř všichni tito fanoušci Hrachovce. Vypadalo to po potyčkách, že se situace uklidní. Fanoušci Hrachovce byli opět vyzváni pořadateli, ať opustí areál, ale místo toho, došlo k úderu, naštěstí jen plastovou tyčí, našeho pořadatele do hlavy. Po tomto úderu se pořadatel složil na tribunu. Tohoto fanouška (totožnost neznáme, vše řeší policie) chtěl poté zachytit další pořadatel, ten se mu ale vysmekl.

Od tohoto okamžiku se situace uklidnila, neboť už nebylo na co čekat a byla zavolána policie a také záchranka, která poté pořadatele odvezla do nemocnice. Situaci poté začala řešit policie ČR a i nadále probíhá vyšetřování. Při tomto incidentu došlo k lehkému poranění hlavy pořadatele a také k popálení pořadatele světlicí.

Pořadatelé dělali svoji práci, ale bohužel fanoušci Hrachovce se zachovali, jak nebylo vůbec vhodné.

Situace nás mrzí, ale chyba není na straně pořadatelů.

Předseda FC Morkovice David Vlček.

SK Hrachovec

Rozhodli jsme se touto formou vyjádřit se k incidentu, ke kterému došlo v zápase s domácím celkem FC Morkovice. chtěli by jsme uvést věci na pravou míru a dopátrat se viníka, který celý incident zbytečně vyprovokoval, každopádně jsme ochotni jakkoliv spolupracovat s Policií ČR tak s vedením FAČR – Zlín. Podotýkáme, že během utkání na hřišti nedošlo k žádnému incidentu ani náznaku a utkání bylo hrané ve velmi sportovním duchu, o čemž svědčí i udělení jedné žluté karty z řad domácích. Proto nechápeme nevhodné hlášení domácího hlasatele, který uvedl v druhém poločase po vstřelení branky do mikrofonů, že se těší na jaro, až Hrachovec sestoupí.

Dále již k incidentu:

K vyhrocení situace došlo po vstřelení šesté branky, kde naši fanoušci zapálili dvě světlice (kouř nijak neohrožoval ostatní diváky na tribunce). Tohle je z naší strany snad jediný prohřešek, za který se domácímu celku a funkcionářům omlouváme a jsme si vědomi chyby z řad našich fanoušků.

Stav 0:6 a výše uvedená situace, vzbudila u domácích příznivců, hlasatele, později i pořadatelů vyhrocení situace a napadení našich fanoušků, kteří se pouze bránili. Vše lze vzhlédnout na videozáznamu, který byl pak náhle z neznámých důvodů přerušen.

Jestli vadilo domácím pořadatelům, že přijela početná skupina hostujících fanoušků a byla poněkud hlučná (buben a trumpetky), podotýkáme, že slušně fandila a nikterak nikoho neurážela, měli lépe zvládnout své emoce a situaci uklidnit a né vyhrotit. Na místo toho jsme si vyslechli od místního hlasatele a domácích příznivců další spršku vulgárních výrazů a podněcování (víc zápis o utkání). „ Ať už táhneme domů“ atd. proti našim fanouškům a hráčům i z řad UK.

Chápeme frustraci domácích příznivců a pořadatelů z výsledku utkání, i my jsme byli průběhem utkání mile zaskočeni, ale podotýkáme, že naši fanoušci nevyhledávali žádný konflikt, seděli na jiné polovině domácí tribunky, kde byli domácími pořadateli usazeni na začátku utkání a svůj sektor nijak neopouštěli. Je pro náš tým a vedení klubu nepředstavitelné, že by jsme měli být kýmkoliv osočováni, napadáni a takto prezentováni v médiích, či na tribunách v krajském přeboru. Celý tento incident vrhá špatný stín na náš klub na místo toho, abychom si užili, společně s fanoušky, první výhry v KP a těšili se z předvedené hry, řešíme tuto zbytečnou, nemilou událost mimo hřiště.

Vedení SK Hrachovec.