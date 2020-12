„Tvoří se zde nový tým. Nehráli jsme na podzim tak špatně, kolik máme bodů. Třeba ve Valašském Meziříčí jsme prohráli 2:3, ale první poločas jsme měli vyhrát 5:1. Prohráli jsme si zápasy sami. Na jaře budu pokračovat v Příkazech a chci jim pomoct k lepším výsledkům,“ dušuje se zkušený již 35 letý Gargulák, který svých uplynulých 12 let spojil s jiným věhlasným celkem – Provodovem.

„Ale jezdil jsme zde jen na zápasy. Za dvanáct let tam nebyla jediná společná příprava. Trénoval jsem a musel jsem poděkovat za to během mého působení v Provodově, Valašským Příkazům a Horní Lidči,“ vzkázal Jiří Gargulák.

Jak vlastně vznikla ta éra Raku Provodov?

Místní mecenáš a milovník Pepa Rak byl zklamaný, že není dostatek místních kluků, co by chtěli hráč fotbal. Říkal, že sežene hráče na kvalitní fotbal, ale že nesmí být pak místní naštvaní, že nehrají.

Provodov měl každý rok kádr plný bývalých ligových hráčů a skvělých fotbalistů. Nemířil jste vy osobně nebo i celý tým do divize?

Já jsem míval nabídky ze Vsetína, Brumova nebo Slavičína, ale angažmá v Rakousku mě tak otrávilo na cestování, že už jsem nechtěl trávit v den zápasu tolik času s fotbalem. Co se týká Provodova, tak Pepa Rak měl nutkání, ale kluci v kabině mu říkali - Pepo, jestli chceš hrát divizi, doveď dalších patnáct hráčů. My budeme hrát doma a oni budou jezdit ven na venkovní divizní zápasy.

Divize by byla jiná káva.

My jsme byli zvyklí v krajském přeboru se sejít 45 minut před zápasem a jít si tak zahrát. Už jsme tolik neběhali, rádi drželi míč. Spoléhali vždy na skvělého brankáře. Pamatuji si, jak jsme říkali - nechte soupeře centrovat, brankář to posbírá a my pak půjdeme dopředu. Divize by byla daleko více o běhání a na to jsme již tým neměli.

Jak se Vám hrálo v Provodově, kde na fotbal nechodili diváci?

Pár diváků dělalo pořadatele, ale když přijely Morkovice nebo Nedašov, přivezli si fanklub a bylo živo.

Kteří kamarádi Vám z kabiny Provodova za těch dvanáct let zůstali?

Jezdíval jsem nejvíce se Svatoplukem Beněm, který je nyní v Nevšové a Tomášem Hnilem. Jinak Pepa Rak to skládal tak, že to byli kluci, co přišli na vrcholu své kariéry Zlínem nebo Opavou v první lize.

Jak vzpomínáte na vítězství v krajském poháru?

To byly parádní zápasy. Pepa Rak prosadil tradici, že se pak hrávalo finále na Letné ve Zlíně. To byla oslava fotbalu.

Josef Rak odešel začátkem tohoto roku po vážné a těžké nemoci do fotbalového nebe. Dohráli byste loňské jaro, kdyby neudeřil covid?

Nejenom jako uctění památky Pepy Raka jsme to chtěli hrát. Byli jsme tam v semifinále poháru proti Kateřinicím. 98 procent kluků souhlasilo, že sezonu dojedeme. Dva mladí šli do divize, jinak jsme bylo rozhodnutí napevno.

Když jste končil v Provodově, proč jste se nevrátil do Horní Lidče, kde žijete?

Takové jednání přímo s trenérem a vedení klubu, abych dostal nabídku a byl eminentní zájem, neproběhlo. Šel jsem do Příkaz za mladším bráchou Lukášem, znám Lukáše Vaculku, s Michalem Ptáčkem jsme hráli spolu v Kloboukách a Zlíně.

Jaké byly Vaše fotbalové začátky?

Jsem odchovancem Alfy Valašské Klobouky, které kdysi byly spojeny se Slušovicemi. První registračku mi ale rodiče vyřídili v Lidečku. Tam jsem byl snad jen týden. Pak se dělal velký nábor pro školy ve Valašských Kloboukách a od 4. do 7. třídy jsem byl tam.

Pak přišel Fastav Zlín.

Od osmé třídy jsem byl ve Zlíně až do konce střední školy. Pak přišla nadstavba na Vsetíně a já jsem za muže začal hrát za Valašské Příkazy. Přišel jsem tam, když se hrála 1. B třída a s podporou silného sponzory Jirky Janošíka se šlo postupně až do krajského přeboru.

V rámci první anabáze ve Valašských Příkazech jste měl i působení v Rakousku.

Půl roku jsem jezdil 300 kilometrů. Do Znojma jsem to měl 90 kilometrů, ale pak to byla ještě dálka. Bylo to strašně náročné. Byl jsem rád, že jsem se vrátil do Valašských Příkaz, ale tam nás kvůli chybějící mládeži poslali do I. B třídy a Jirka Janošík už nechtěl fotbal dále podporovat a platit svazu kompenzace.