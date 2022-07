„V prvním poločase jsme se soupeřem ještě fyzicky drželi krok, obdrželi jsme však dva smolné góly a po půli prohrávali 1:4. Ve druhém jsme už odpadli. Soupeř byl herně lepší – v rychlosti, práci s míčem i přebírání hráčů. Šlo poznat, že trénují třikrát čtyřikrát týdně, my jsme rádi, že se sejdeme dvakrát,“ připouští 24letý borec.

Velkolepý brankostroj už po devíti minutách zápasu otevřel hostující Stuchlík. Domácím stačily pouhé tři minuty, aby se před zraky 112 diváků dočkali vyrovnání. To neměl na starosti nikdo jiný než právě Jaroslav Maček. „Jirka Drda z levé strany zahrával rohový kop. Míč natlačil na přední tyč, přičemž jsem odběhl na zadní. U té jsem už byl sám, Honza Dobeš (brankář Vsetína – pozn. red.) neměl šanci. Měli jsme to takto nacvičené, den předem jsme tuto situaci pilovali na tréninku. V zápase to vyšlo,“ pochvaloval si vydařenou akci.

Domácí dokonce mohli zvrátit skóre na svoji stranu, při souboji Drdy proti Šulákovi ale píšťálka hlavního sudího zůstala němá. Favorizovaný Vsetín se navíc ve 28. minutě po vlastní brance Kateřinic dostal do vedení, v průběhu dalších čtyř minut odskočil na rozdíl tří branek. „Trochu se to sesypalo, vlastní gól nás poslal dolů. Po dalších dvou brankách už bylo složité se do zápasu znovu dostat,“ mrzelo Mačka.

Páteční tvrdé fotbalové lekce ale nelituje. Naopak ji bere jako tolik potřebnou zkušenost. Vždyť Kateřinice nastupují pouze v I. A třídě, zatímco Vsetín v posledních letech patří k předním týmům divize. „Rozhodně jsem rád, že jsem si takový zápas mohl vyzkoušet, bylo super nastoupit proti silnějšímu mužstvu z vyšší soutěže. Určitě jsme se něco naučili, je to pro nás poučné!“

Zahrát si Mol Cup je vždy zpestřením, zvláště proti týmu, který hraje o dvě soutěže vyšší úroveň. Pro autora vyrovnávací branky však tento duel byl o poznání specifičtější. V dresu soupeře strávil více než deset let v mládežnických kategoriích. „Od malička, šesti let, jsem do osmnácti devatenácti hrál právě ve Vsetíně. Po konci v dorostu jsem nechtěl pouze sedět na lavičce, ale hrát, tak jsem odešel právě do Kateřinic,“ vysvětlil tehdejší konec.

Ve Vsetíně vyrostl, dodnes tam žije. „Za „A“ Vsetína hraje brácha Kuba, mohli jsme si tak zahrát proti sobě. Bylo to příjemné, moc často se tak neděje. Naši to brali v pohodě, přišli na zápas a po něm určitě byli spokojeni. A že jsem nastoupil proti Vsetínu? Nijak extra jsem to neprožíval."

Kateřinice se do prvního předkola Mol Cupu dostaly díky loňskému vítězství v Poháru Zlínského KFS, ve finálovém střetnutí na zlínské Letné díky trefě předsedy Ondřeje Kuzníka porazily Morkovice 1:0.

Jaroslav Maček proti celku z Kroměřížska absolvoval celý zápas. „Je to můj dosavadní největší úspěch kariéry. Nejlepší na něm pak byly oslavy – i když to bylo v týdnu, tak jsme si vzali volno,“ culí se při vzpomínce na dva měsíce starý zážitek.

Naváže v budoucnu na zisk této krajské trofeje?