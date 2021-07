Při vítězství 6:0 v posledním utkání přátelské ligy O pohár předsedy TJ Sokol Kateřinice 6:0 (branky: Válek, Peredarjuk 2, Čtvrtníček 2, Fojtů), se v sestavě našeho účastníka 1. A třídy objevil kdysi slavný útočník Kateřinic Jiří Válek.

"Jirka dostavěl dům na Vsetíně v rámci časově náročné práce se přestěhoval z Olomouce. Říkal, že po pěti letech dostal chuť do fotbalu, a že to zkusí. Jelikož má již priority jinde, bude součástí našeho kádru, ale nebude určitě chodit na zápasy pravidelně. I tak to bude pro nás obrovský přínos, protože Jirka je skvělým hráčem do kabiny," říká trenér Kateřinic Marcel Beňo.

Trenér Kateřinic si vzal s vedením klubu na starost organizaci 1. ročníku přátelské ligy O pohár předsedy TJ Sokol Kateřinice.

"I když tam byly dvě kontumace a bohužel se nesehrálo finálové utkání, hodnotím celou ligu kladně. Všem týmům strašně pomohla po restartu fotbalu a dlouhé době bez něho se dostat do nějakého tempa a přípravy na novou sezonu. Losovali jsme, kdo uspořádá jednodenní 2.ročník příští léto opět s putovním pohárem a bude se hrát v Ratiboři," hodnotí Beňo.

Po skončení přátelské ligy se v Kateřinicích konala velká hráčská schůze. První tým povede dvojice Marcel Beňo, Lubomír Beňo, SD Hošťálková/Kateřinice B Aleš Děckuláček s Antonínem Loučkou.

"Se všemi hráči jsme probrali jejich pozici, udělali předběžně jejich rozdělení. Zrušili jsme různé aplikace, které vedly termíny a docházky tréninků a pojedeme model postaru. Nyní do startu sezony trénujeme denně a prostě hráči mají na výběr, zda ten či onen den na trénink společných týmů dorazí nebo ne. Sám jsem zvědavý, jak to bude fungovat," vysvětluje trenér Kateřinic model přípravy.

Sám Beňo je spokojený nyní se složením týmu a hlavně ofenzívy.

"Víme, že starší hráči v obraně jako Ondra nebo Kuzník nebudou hrát donekonečna. Budeme pracovat s mladými hráči. Směrem dopředu nyní máme čtyři útočníky, ale i tam se díváme po rychlostních typech. Máme vytipovaného z okresu Zlín hráče Drnovic Tomáše Vlčka, což je rychlostní typ ofenzivního hráče. Zatím je zraněný, ale určitě ho budeme chtít vyzkoušet," hlásí Beňo možnou posilu směrem dopředu.

(něm)