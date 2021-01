„Třikrát týdně si jdu s bráchou zaběhat. Já mám rád každý pohyb. Když máš doma tři kluky, rád na chvíli vypadneš a sport je pro mě pak velký odpočinek,“ směje se 37letý milovník kopané.

„Fotbal mě stále baví. Na rozdíl do bráchy jsem měl štěstí a nebyl tolikrát zraněný. Měl jsem snad za svou kariéru jen dvě zranění na měsíc a z nich jsem se rychle zotavil. Takže mi nevadí ani zimní příprava. Prostě sport je pro mě droga,“ přiznává Grygařík, jenž konec kariéry neplánuje.

„Dokud mě moji synové nepřehrají, jsem pořád aktivní!“

Kdy jste začínal s fotbalem?

S bráchou Radkem (dvojčetem, Vladislav je o pět minut starší, pozn. aut.) jsme začínali v pěti letech v Krhové. Hrajeme fotbal nějakých 33 let. Já jsem poctěn, že jsem byl do této ankety nominován, a že ji vyhraji s 33 hlasy, je pěkná symbolika. Porazil jsem Milana Baroše, který mě sice nezná, ale já znám jeho rodný dům.

Povídejte.

S naší firmou jsme měnili okna v rodném domě Milana Baroše ve Viganticích. Milan mě nezná, ale komunikoval jsem hodně s jeho otcem a to je velký sympaťák.

Máte ve svém fotbalovém životopise kromě milované Krhové také Valašké Meziříčí a Poličnou. Kde jste hrál nejraději?

Za Valmez jsme hráli s bráchou Radkem od 8 do 13 let. Jinak jsme našli ty největší kamarády v Krhové a je to pro nás srdeční záležitost. Já jsem mimo Krhovou byl rok v Poličné, brácha rok v Zašové, kde šel za legendou valašské kopané Vladimírem Štěpánem.

V jaké éře jste působil v Poličné?

Bylo to ve slavné éře I. A třídy a byla pro mě čest hrát sezonu vedle takových osobností valašského fotbalu, jakými byli Igor Kundrát nebo Josef Mizera.

Na podzim jste prožil nepříjemnou situaci v zápase s Dolní Bečvou.

Týden předtím jsme hráli s Hovězím a spousta kluků byla nachlazených. Proto proti Dolní Bečvě, i když jsem byl nakřáplý, jsem nemohl nechat oslabenou sestavu ve štychu a šel jsem na stopera. Vzal jsem si nějaké prášky a pak mě postihla v zápase slabost. Manželka mi říkala, že s fotbalem končím. Naštěstí je i ona velká sportovkyně a já mohu s fotbalem pokračovat (smích).

Pracujete ve vedení Krhové. Jaký je obsah Vaší práce?

Oficiálně jsem předseda klubu. Starám se o veškerý chod, rozdávám úkoly. Jsem rád, že Jiskra roste jak po stránce sportovní, tak i co se týká areálu.

Jak to vypadá se stavbou nových kabin?

Máme vyřízeno stavební povolení a také financování. Na 99,9% začneme letos stavět. Nejpozději v létě by měly jít kabiny dolů. Mám z toho radost, protože jsem si jako předseda klubu v rámci své vize dal dva cíle - hrát s Krhovou krajskou soutěž a ostavit nové kabiny. Brzy bych mohl mít splněno (smích).

Jak si vedou vaši synové, jde ve vašich fotbalových šlépějích?

Nejstarší Vladislav hraje za Valmez v kategorii U 12, prostřední Šimon v U 10 a doufám, že se potatí i nejmladší Samuel (smích).