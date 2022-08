V sobotu proti Hovězí jste zkompletoval hattrick. Jak těžké utkání to bylo?

Na první domácí utkání jsme se těšili a taky jsme k tomu tak přistoupili. V utkání jsme si vytvořili hromadu šancí, výsledek mohl skončit daleko vyšším rozdílem. Buď jsme nedali finální nahrávku, anebo jsme selhali v zakončení. Soupeř nám proto vzdoroval až do závěrečných minut. Přeji jim hodně úspěchů v dalších zápasech. Hattricku jsem dosáhl i díky dvěma proměněným penaltám.

V prvním kole jste zaváhali u nováčka v Horní Bečvě a získali jste pouze jeden bod. Nepodcenili jste jej?

Myslím si, že ze začátku trochu ano, ale soupeř ukázal svoji kvalitu.

Většinu utkání budete hrát na Vsetínsku. Soutěž asi nebude pro Vás jednoduchá…

Není to pro nás žádný rozdíl. Vždy jsme hráli I. A třídu na Vsetínsku. Poznáme nové týmy.

Máte od vedení za cíl ihned postup?

Rádi bychom hráli co nejvýše a pokud nám to fotbalově půjde, tak klidně i o první místo. Hlavně chceme, aby nás fotbal jako takový bavil.

Velkou jarní stíhací jízdu za záchranou jste nakonec nezvládli. Ale nechybělo mnoho…

Ano, je to opravdu škoda. Poslední kolo jsme to měli ve vlastních rukou. V tom zápase ve Valašských Příkazech jsme byli lepší a vytvořili si řadu šancí, bohužel to nakonec nedopadlo…

Hrával jste vždy na postu stopera, co vás přimělo posunout se na hrot?

Byla to souhra více okolností. V zimní přípravě jsem si ošklivě poranil koleno. Vypadalo to, že možná ani do jara nezasáhnu, ale chtěl jsem klukům nějak pomoci. Nemohl jsem kopat pravou nohou a na stoperu je to samý souboj. Do zápasů jsem zasáhl tedy až 4. kolo, kde mě trenér posunul na hrot, kde jsem to koleno tak nenamáhal. A od té doby mě tam trenér někdy využije.

Čím se živíte?

Dělám manažera v brněnské firmě.

Jakými koníčky vyplňujete svůj volný čas?

Především se svou rodinou a přítelkyní. Rádi spolu sportujeme a hodně cestujeme. Poznáváme pořád nová místa jak v zahraničí, tak i u nás.

Váš otec je fotbalovým činovníkem právě ve Vlachovicích, nemá na vás přísnější metr?

Nevím, jestli přísnější, ale určitě jsem neměl nic zadarmo. Ale celou mou fotbalovou kariéru mě vždy podporoval a podporuje, za co mu patří mé velké díky.

Kdo patří k největším oporám vašeho týmu?

Neřekl bych, že tam máme nějaké velké opory. Fotbal je kolektivní sport a taky to tak bereme. Vyhráváme a prohráváme společně, myslím si, že by to tak mělo být.

Kdo je největším favoritem na postup z vaší skupiny?

Jak jsem říkal už dříve, všechny týmy teprve poznávám, takže momentálně nedokážu posoudit favorita na postup. Byl bych rád, kdybychom se mezi adepty na postup, zařadili právě my.

PETR KOSEČEK