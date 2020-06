„Již tehdy jsme se netajili nejvyššími ambicemi,“ přiznává trenér Modré hvězdy Pavel Šturala. „Ani nyní bychom se nebránili návratu do Krajského přeboru, který by Viganticím určitě slušel. Postup bych ale bral pouze z první pozice,“ s mírným úsměvem dodává sympatický lodivod.

Na uplynulé sezoně by přitom našel několik kaněk na kráse. „Po podzimu bych byl spokojenější, kdyby mužstvo zvládlo prohrané duely s Vidčem a Valašským Meziříčím B. Tehdy nám ale chyběli důležití hráči,“ poznamenal Šturala. „I přese všechno jsme hráli pěkný fotbal, ještě důležitější ale bylo, že se do mužstva podařilo zapracovat mladé hráče. Mile mě překvapili,“ netají se.

Talentovaní fotbalisté se přitom dál mohou učit od zkušených, v čele s bývalým reprezentačním obráncem Reném Bolfem či kapitánem Markem Macíčkem.

A právě kvalitní kostra týmu bude základem i pro další sezonu. „Odejít by neměl nikdo. Naopak do mužstva chceme přivést několik hráčů. Prioritou je pro nás Radek Ondryáš z Dolní Bečvy, který se velmi dobře jevil již v zimní přípravě,“ libuje si Šturala. „Snad se s klubem dohodneme. Navíc do Dolní Bečvy odchází náš brankář. S René Bolfem jsme domluveni na další spolupráci, uvidíme, jak mu čas dovolí za nás nastupovat. V jednání jsou i další hráči, ale přestupy ještě nejsou dotaženy do konce,“ dodal kouč Vigantic.

Příprava celku z Valašska je v plném proudu, přičemž probíhá výhradně v domácích podmínkách na nové umělé trávě. „Trénujeme již delší dobu. Důležité je, že všichni mají chuť do fotbalu a odpovídá tomu i tréninková účast,“ je nadšen Šturala.

Jeho výběr hraje také přátelskou ligu čtyř týmů. V úvodním duelu Vigantičtí porazili Rožnov pod Radhoštěm 5:2. „Ve druhém duelu nás prověřil účastník Krajského přeboru z Velkých Karlovic a podlehli jsme mu 2:5. Třetí utkání jsme odehráli v sobotu s nedalekým TJ Vidče a prohráli jsme 0:1. Ještě odehrajeme zápas se slovenským Makovem, dáme si pauzu a poté začněme klasickou letní přípravu,“ vidí další působení vigantického klubu jeho kouč.