„Více než o výsledek nám jde o to, aby dostali prostor všichni hráči širšího kádru. Společně totiž trénuje náš první tým i rezerva,“ uvedl na upřesněnou Jaroslav Valián, vedoucí prvního týmu, pátého celku I. A třídy skupiny A.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Vsetín? Zvolte ho!

Tým zůstal po zimě prakticky stejný a v úvodních dvou přípravných duelech prohrál s Dolní Bečvou a Dolní Lhotou (1:3). „Z toho si hlavu neděláme, opravdu nám nejde o výsledek. Po prvním poločase vždy dostávají prostor všichni ostatní. Soustředíme se totiž na to, aby si i hráči B týmu očuchali atmosféru a kvalitu prvního mančaftu, lépe pak mohli případně alternovat,“ vysvětlil Valián, přičemž na první výhru dosáhly Velké Karlovice o víkendu, kdy porazily Korňu 5:3 (5:0).

U toho již byly i dvě nové tváře, které jsou na Valašsku na zkoušku. „Z taktických důvodů nebudu jejich jména ještě nyní prozrazovat, ale už s námi trénují, hrají zimní přípravu. Oba jsou záložníci, jeden je ještě dost mladý, druhý naopak ostřílený, známe je. Oba kluci mají aktivní vazbu z minulosti na Karlovice, pro nás to nejsou cizí jména,“ pousmál se.

Valašská rally se pojede v centru Ostravy až o den později!

Kdo tak chce vidět nové tváře, musí si o víkendu zajít na další přípravný duel – se slovenskou Vysokou. „Víkend před startem soutěže nás ještě čeká dvou nebo třídenní soustředění v Luhačovicích, kde také možná někoho vyzveme. Nikam ale nespěcháme, protože starty jarní části jsou u nás kvůli náročnějšímu klimatu složitější. Každopádně se chystáme na úvodní kolo doma s Hrachovcem, ale v posledních letech jsme málokdy první kolo odehráli v termínu,“ poznamenal smířlivě vedoucí týmu Velkých Karlovic+Karolinky Jaroslav Valián, jenž má o cíli pro jaro jasno. „Děláme pro kluky maximum, ale jsou mladí. Zatím táhnou jako jeden, atmosféra v kabině se mi líbí. Kluci mají jasnou motivaci skončit do pátého místa, ale když se to nepodaří, tragédie to nebude. Každopádně máme představu do čtyř pěti let tvrdě zaútočit na postup do krajského přeboru,“ dodal odhodlaně Valián.