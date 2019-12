„Myslím, že se rozhodne mezi námi. Pokud by hráči chtěli, postup do I. A třídy bychom přijali,“ uvažoval nahlas předseda Poličné Rostislav Šťastný, jehož tým doma vyzve „Francovku“ už ve druhém jarním kole. V srpnu padl 0:5. „Uvidíme, jaro bude dlouhé, čeká nás třináct zápasů. Může se stát cokoliv,“ ví Šťastný. „Po porážce s námi vypadali na sestup, pak se zdrchali,“ glosoval situaci u rivala šéf Francovy Lhoty Josef Bambuch.

I jeho klub myslí na postup. „Fotbal se přece nehraje jen o umístění. Kdyby to vyšlo, nebránili bychom se. Tabulka je nabitá, stačí prohrát dva zápasy a jste jinde. Postup by byl odměnou, ale do sezony vždy jdeme s cílem se zachránit, což už nyní jsme,“ rozesmál se Bambuch, jehož tým z čela tabulky ztratil pět zápasů.

Nejvíce mu leží v žaludku říjnová domácí porážka 0:2 s předposlední Krhovou a o čtrnáct dní později porážka 2:4 v Hovězí po hattricku nejlepšího střelce celé soutěže Tomáše Zádilského.

„To byl neskutečný zápas, odevzdali jsme ho. S Krhovou jsme to podělali. Měli jsme nevyrovnané výkony, některé jasné zápasy jsme prohráli, bylo to někdy o přístupu,“ nebral si servítky předseda klubu na dohled od hranic se Slovenskem.

Jinak však může být spokojený. Vynachválit si nemůže především vliv na tým trenérského dua Mojmír Jaroš – Petr Pukýš.

„Jednoznačně za naším umístěním stojí oni. Fotbalu se věnují, semkli celý tým dohromady. Spoléháme se jen na své hráče, naše odchovance. Naším není jen brankář, který je ze Slovenska,“ zmínil Bambuch Radoslava Boška.

„Ale už ho po těch letech počítáme za svého. I to je důvod našeho umístění. Někdo to hraje za peníze, u nás se udělal kolektiv,“ klade Bambuch důraz na kolektivní pojetí a sounáležitost s klubem.

Jako v první lize

Opřít se mohli také o dva střelecké tahouny třináctigólového Radka Chmelu a dvanáctigólového Ondřeje Filáka.

„Oba jsou lídry, ale není to jen o dvou střelcích. Zachytal nám i brankář, máme i mladé kluky, které si vychováváme,“ pochvaluje si Bambuch, který se na sedmou nejvyšší soutěž může opřít i o nový rekonstruovaný areál. „Všichni nám říkají, že je to jak první lize,“ pyšní se Bambuch.

Také v Poličné by navzdory druhému místu našli mouchy na kráse své podzimní sezony.

„Jsme spokojení, to každopádně. Mrzí nás úvod soutěže a porážka 0:5 s Francovou Lhotou a také zbytečná prohra v Halenkově. Jinak se ale vyplatil poctivý přístup hráčů a dobrá práce trenéra Kapusty. V létě jsme museli doplnit kádr na místě stopera starším a zkušeným Vítězslavem Mocem, což se vyplatilo,“ liboval si Rostislav Šťastný.

Na opačném pólu tabulky mají zcela jiné starosti. V předposlední Krhové jsou relativně v klidu, na poslední Dolní Bečvu mají pětibodový náskok. „S ním jsem určitě klidnější,“ přiznal trenér Krhové Alois Bayer.

Nováček soutěže neměl už před sezonou velká očekávání. „S herním projevem jsem spokojený, s bodovým je to horší. Měli jsme plán patnáct bodů, tři nám tedy chybějí,“ spočítal Bayer, jehož tým za třináct zápasů vstřelil jen sedmnáct branek.

„To je náš jediný problém, neproměňování šancí. S žádným soupeřem jsme nebyli o třídu horší, v některých jsme byli dokonce vyrovnaným soupeřem,“ pochvaloval si Bayer projev týmu.

„Před sezonou jsme nevěděli, jestli to zvládneme a jsme schopni o záchranu hrát. Nyní víme, že se o ni pobijeme. Přeje nám i los, daleké výjezdy do Slavičína, Brumova, Bylnice, nebo Francovy Lhoty máme za sebou. Body musíme sbírat doma,“ ví Bayer, co bude potřeba k záchraně.

„Nemáme to daleko ani na týmy před námi, stačí tři čtyři vítězství a můžeme skončit až na deváté místo,“ počítá Bayer, jehož týmu na deváté Lidečko schází sedm bodů. „Je to jen moje představa. Přijde jaro, prohrajeme první zápasy a padne deka a bude to špatné,“ vysvětluje.

Přes zimu by chtěl přivést minimálně dva hráče. „Ale zatím jsme nezačali ani jednat. Měli by to být kluci z okolí. Do Vánoc si odpočineme a poté se vrhneme do přípravy. I zimní pauza je strašně krátká,“ dodal Bayer.

Názorově rozdělená Dolní Bečva na padáka

Zato v Dolní Bečvě jsou zralí na sestup už nyní. Pouze dvě výhry a celkem zisk sedmi bodů je tristní bilance. „Ani na příčiny současného stavu není u nás jednotný názor. Máme široký kádr sedmadvaceti hráčů, většina z nich jsou mladí hráči. Nepodařila se nám postavit osa mančaftu. Začali jsme i přes porážku nadějně v Poličné, ale poté šla výkonnost dolů. Není moc co hodnotit,“ štve předsedu klubu Milana Matulu.

Tým trenéra Radka Maléře se však chce alespoň pokusit o zázrak. „Největší problém je ve středu hřiště. Pokud se nám podaří doplnit osu týmu, která nefunguje, samozřejmě se o záchranu pokusíme,“ slíbil Matula.

I díky častým zraněním se v kabině protočili prakticky hned dvě jedenáctky a ještě zbyli hráči na střídání. „Proto ti kluci ani nemohli být frustrovaní z výsledků. Podzim jsme dohrávali bez sedmi hráčů. Jediný zkušený Petr Skalík se to pokusil nějak táhnout, dokud se i on nezranil,“ vyzdvihl Matula 42letého stopera, který však sám na vše nestačil.

TABULKA PO PODZIMU

1. Franc. Lhota 13 8 0 2 5 37:24 26

2. Poličná 13 8 1 0 4 29:18 26

3. Halenkov 13 7 1 1 4 34:24 24

4. Brumov B 13 6 2 2 3 34:25 24

5. Bylnice 13 5 4 0 4 28:33 23

6. Ratiboř 13 5 2 3 3 38:22 22

7. Slavičín B 13 6 1 0 6 26:24 20

8. Choryně 13 5 0 5 3 27:26 20

9. Lidečko 13 5 1 2 7 24:27 19

10 Prostř. Bečva 13 4 2 2 5 24:25 18

11. Hovězí 13 3 3 2 5 19:29 17

12. Prlov 13 5 0 0 8 26:34 15

13. Krhová 13 2 3 0 8 17:37 12

14. Dol. Bečva 13 2 0 1 10 20:35 7

TABULKA STŘELCŮ

15 – Tomáš Zádilský (Hovězí), 14 – Jan Šulák (Halenkov), 13 – Radek Chmela (Francova Lhota), Petr Sovák (Ratiboř), 12 – Ondřej Filák (Francova Lhota), 11 – Petr Libosvár (Poličná), 8 – Radek Růčka (Dolní Bečva).