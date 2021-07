V dresu Jablůnky si vyzkouší stejnou soutěž jako hrál v Ratiboři. Proč právě tým trenéra Gajdůška? „Měli o mě velký zájem. Našel jsem tam mi nejvíce blízký herní styl týmu. Dostávám velmi kvalitní míče od středových tvořivých hráčů a daří se mi šance proměňovat," pochvaluje si gólový útočník.

Trenér Leskovce Věroslav Polášek měl o návrat David Fojta eminentní zájem, ten zatím v letní přípravě nastupoval dokonce za tři týmy. „Cítím se po fyzické stránce výborně. Pokud mi to čas dovolil, zašel jsem si na trénink do Ratiboře, Leskovce i Jablůnky," říká David Fojt, který nastupoval za všechny zmíněné týmy v přípravných zápasech.

Nemá David Fojt strach, že se v delší letní přípravě tzv. vystřílí? "To se mi už stává deset let, že mi to v přípravě padá a pak je to v sezoně slabší. Snad to tak nebude," doufá. Naposledy poslal hattrickem Jablůnku do finále O pohár předsedy TJ Sokol Kateřinice, když Jablůnka pokořila Kateřinice. „Láhev do kabiny za hattrick už putovala," směje se Fojt.

V Jablůnce se cítí Fojt jako pokropený živou vodou. „Tým máme dobře poskládaný a herně si vyhovujeme. Třeba to vyjde v nové sezoně nejen na vyšší pozice v tabulce, ale třeba i boj o postup do 1. A třídy," dodává David Fojt.

(něm, mb)