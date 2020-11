„Samozřejmě to není nic, čím bych se chlubil. Bohužel ke mně žluté karty patří prakticky už od dětství,“ přiznává v rozhovoru pro Deník. Těžko hlavu si z toho však nedělá. Důvod je jasný. „V naší soutěži se za žluté karty nestojí,“ připomíná s úsměvem. „Kdyby tomu tak bylo, tak jsem přesvědčený, že jsem počet žlutých karet schopen zredukovat tak, abych neoslaboval tým,“ přidává s vážnou tváří.

Za co nejvíce dostáváte karty?

Asi takhle… Myslím, že nejméně žlutých karet dostávám za fauly. I když i takové jsem samozřejmě obdržel. Ten zbytek prohřešků tvoří většinu. Pokuty za žluté karty ale v kabině naštěstí nemáme. (smích)

Máte velké výhrady k rozhodčím v nižších soutěžích? Štvou vás hodně?

Rozhodně bych to nechtěl takto generalizovat a házet všechny rozhodčí do jednoho pytle. Jsou rozhodčí, se kterými drtivou většinu zápasů nemám žádný problém. Naopak u některých již před zápasem tušíte, že to nemusí být zrovna zábavný zápas. Přeci jen kraj není nějak velký a za ty roky se již lidé, co jsou kolem fotbalu, znají. Já samozřejmě chápu, že rozhodčí udělá chybu, ty děláme všichni. Co mně ale vadí je arogance rozhodčích. Kolikrát má člověk pocit, že je na hřišti vlastně kvůli nim, i když je to naopak. Dále mně vadí neochota rozhodčích diskutovat, samozřejmě slušně. To, že není některý rozhodčí schopen vysvětlit a obhájit si své rozhodnutí a jen rozdává karty, není podle mě správné. Jinak samozřejmě vím, že jsem se několikrát k rozhodčím nechoval správně a velkou spoustu karet jsem dostal naprosto po právu.

Přesto. Nemyslíte si, že tady na Moravě je situace lepší než třeba v Čechách, kde vládl Roman Berbr a jeho kumpáni?

Že fotbal není úplně čistý, asi všichni tušíme už několik let. Nevím, jak je to na Moravě jako celku a ve vyšších soutěžích, ani bych se nechtěl pouštět do nějakých odhadů. V nižších soutěžích, jako je ta naše, je to spíše otázka nějaké regionality. Když uvedu příklad, tak týmy ze Vsetínska třeba v Nedašově moc nevyhrávaly. S nějakou čistou korupcí jsem se ve své kariéře, díky Bohu, ještě nesetkal.

Přejděme k vám. Na podzim jste nastřílel sedm branek. Jste s touto bilancí spokojený?

Od mládí jsem hrával spíše ofenzivní pozice, ale za nějakého kanonýra jsem neplatil. Se sedmi brankami spokojený nejsem, protože jsem měl čtyřzápasový výpadek, takže těch gólů mohlo být určitě více. První místo je ale daleko důležitější a cennější.

Kateřinicím podzim neskutečně vyšel. Ztratili jste pouze jeden bod. Je vaším cílem postup a návrat do krajského přeboru, kde jste dlouho působili?

Podzim byl skvělý, všechno sedělo. O to víc nás mrzí vynucená přestávka. Našim cílem je vždy vyhrát každý zápas, čili i vyhrát celou soutěž. To platí v podstatě celou dobu, co jsem v Kateřinicích. Postup jako takový cílem není, ani se o něm zatím nebavíme. Tato diskuze by přišla, až bychom soutěž vyhráli. Abychom postupovali, tak by se určitě muselo sejít více okolností.

V posledním zápase jste porazili i Vigantice s Barošem v sestavě. Vy jste dal dva góly. Jak jste si duel užil?

Zápas jsem si samozřejmě užil, kolikrát v životě taky hrajete proti tak úspěšnému hráči, že. Výsledek a to, že jsem dal dvě branky, je samozřejmě skvělé a ještě nějakou dobu budu určitě na tento zápas v dobrém vzpomínat. Jen mne mrzí, že na zápase nemohli být diváci, to by tomu samozřejmě dalo úplně jiný rozměr, neboť by jich určitě nepřišlo málo.

Věříte, že se sezona dohraje?

Pevně věřím, že jo. Nemyslím si, že na jaře bude situace stejná jako je dnes a sporty se tedy budou moci zase naplno rozběhnout. V současnosti se nijak nepřipravuji, ani nijak zvlášť nesportuji, což jistě není dobře a už začínám mít trochu strach z budoucí přípravy, ve které jsem už tak nikdy nijak zvlášť nezářil. (úsměv)

V kariéře jste prošel Zlínem i Slováckem. Jak na působení v mládežnických výběrech ligových týmů vzpomínáte?

Byla to určitě neskutečná škola, naučil jsem se tam spoustu věcí. Do Slovácka jsem šel na internát již ve dvanácti letech, takže to byla opravdu velká zkušenost. Na obě působení vzpomínám vesměs pozitivně, i když ke konci jsem již tolik nehrával. Ve Zlíně jsem si párkrát zahrál s Romanem Mackem, který je stejný ročník jako já, ale většinou nastupoval se staršími kluky.

Vyšší soutěž vás neláká?

Už ne. Já jsem se vydal cestou studia práv v Brně, kde i pracuji a jsem takto spokojený. Mým fotbalovým cílem je se bavit hrou a trávit čas v dobrém kolektivu, čehož se mi v Kateřinicích plně dostává.