,,Po vyrovnaném zápase je dělba bodů spravedlivá. Nicméně my jsme v něm měly víc šancí. Já jsem po sólové akci nastřelila tyčku, velkou příležitost zahodila Konečná. A Eva Kristýnová ve druhém poločase neproměnila penaltu. V koncovce nám chybělo štěstí. Mostkovice mají ale kvalitní tým. Celek z Prostějovska solidně bránil a byl nepříjemný v osobních soubojích. Také nám se v defenzívě dařilo,“ konstatovala po utkání kapitánka Bezměrova Monika Dočkalová.

Branka Bezměrova: Houšková.

Bezměrov: Lucie Pitnerová – Strašáková, Trávníčková, Hovořáková, Červíková, Jordová, Kristýnová, Konečná, Houšková, Nesvadbová, Dočkalová. Střídaly: Baštincová, Novotná, Pražáková, Foltýnová, Klevetová, Pechová.

PROTIVANOV – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 2:3 (1:2)

,,K zápasu jsme odjeli ve velmi oslabené sestavě. Ze zdravotních důvodů nám chybělo pět hráček ze základní sestavy. Přesto jsme se v Protivanově překvapivě prezentovali dobrou hrou založenou na důsledném plnění taktických pokynů. Dařilo se nám držet střed hřiště a naše obrana s výjimkou posledních 10 minut první půle toho domácímu celku moc nedovolila. Byli jsme nebezpeční v kontrech, a pokud se nám dařila křídelní kombinace, snadno jsme Protivanov přehrávali. Opět jsme ale měli smůlu v koncovce, hodně toho také zachránila domácí gólmanka Tempírová. Za předvedený výkon musím pochválit čtveřici Tiefenbachovou, Pospíšilíkovou, Doleželovou a především Setínskou,“ hodnotil povedené utkání šeftrenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

Branky Holešovské holky: Doleželová, Karolína Slavíková, Křenková.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Slezáčková, Doleželová, Pospíšilíková, Škrabalová, Řiháková, Křenková, Tiefenbachová, Kateřina Slavíková, Setínská, Vašíčková. Střídaly: Julie Slavíková, Karolína Slavíková.

MUTĚNICE – BŘEZŮVKY 1:0 (1:0)

,,V úvodu zápasu byly Mutěnice lepší. S přibývajícími minutami se hra vyrovnala. V šestatřicáté minutě jsme ale dostaly gól z kopačky Rothouské. Navíc se nám při inkasovaném gólu zranila brankářka Vilhanová a do brány musela jít Soňa Huťková. Přesto jsme mohly na půdě favorita remízovat. Ondrašíková nastřelila břevno a neproměnily jsme ještě další slibné příležitosti. V koncovce nám chyběla finální přihrávka i přesnější střelba,“ mrzela jednu z nejzkušenějších fotbalistek Březůvek Žanetu Vaculíkovou smolná porážka na jihu Moravy.

Březůvky: Vilhanová (Huťková) – Monika Zábojníková, Šárová, Marková, Heckelová, Ondrašíková, Vítková, Huťková, Mikuláštiková, Chudárková, Vaculíková. Střídaly: Stolaříková, Urbánková, Gregorová, Kubíčková.

VLKOŠ – UHERSKÝ BROD 2:3 (0:2)

,,Na půdě nepříjemného soupeře jsme byli první poločas lepší. Dařil se nám přechod do útoku a tím jsme domácí zatlačili do defenzívy. Do kabin jsme šli s dvoubrankovým náskokem. Po změně stran se náš výkon zhoršil. Byli jsme laxní a nezodpovědní. Jihomoravanky tak zaslouženě vyrovnaly na 2:2. V závěru střetnutí se k nám ale přiklonilo štěstí. V poslední minutě nejprve zneškodnila velkou šanci Vlkoše brankářka Karolová. A po jejím následném výkopu a střele Psotkové nám po dorážce zajistila tři cenné body Eliška Smělíková,“ oddech si uherskobrodský kouč Jan Gazdík.

Branky Uherský Brod: Smělíková 2, Psotková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Chovancová, Baná, Dzuráková, Adamíková, Eliášová, Kateřina Fojtíková, Smělíková, Psotková, Dufková. Střídaly: Gáňová, Kročilová, Lenka Kučerová, Vidová.