„Zatím žádné změny ani v realizačním týmu nechystáme. Stále jej vedeme v trojici – já, pánové Truhlář a Zavadil. Jednání výboru klubu jsou ještě před námi, ale prioritou je nyní zajistit kvalitní hráče do odvet, být mnohem silnější,“ má jasno šéf klubu.

Kam za sportem? Na hokej, florbal nebo volejbal?

Hlavním důvodem tragického podzimu byla podle něj zranění v obranných řadách. „Přesněji na krajích. V létě došlo k nějakým odchodům, kdy někteří kluci toužili po změně, ale kvalitativně se nám je Ulmanem a Hábou podařilo nahradit. Bohužel náš úzký čtrnáctičlenný kádr doplatil na zranění. Hned čtyři byli prakticky mimo hru,“ spočítal.

V létě odjel na montáže do Německa Martin Uhlíř, druhý krajní bek Jan Slátek odjel do Španělska a pak se si zranil žebra, se kterými laboroval celý podzim. „Bohužel třísla si natáhl Ligač, také jsme věřili v rychlejší příchod rekonvalescenta Petra Bergra z Otrokovic, náš talent David Krajcar si vykloubil rameno. Co nám bylo platné, že jsme měli silnou osu týmu, když na krajích jsme silně improvizovali a soupeři nás zde přehrávali, poráželi,“ označil důvody nepodařeného podzimu.

Do hry se tak museli zapojovat hráči rezervního týmu. „V řadě zápasů nám chyběl jedenáctý kvalitní hráč. Ještě, že jsme měli béčko, jejich kluci nám ochotně chodili pomoci na lavičku, bez nich bychom byli namalovaní,“ přiznal trenér s tím, že věří v zimní návrat zraněných do přípravy a sestavy. „Hráčů máme dost, ale hledáme hotové, zkušené a sebevědomé hráče. Aby nám pomohli zápasy, které jsme prohráli o gól, nyní vyhrát!“

Při pohledu na výsledky poločasů jasně vyplynulo, že kdyby se počítaly výsledky druhých, Bystřice by nyní měla minimálně dvacet bodů. „Bohužel utíkaly nám úvody, soupeři nás přehrávali právě hlavně přes kraje, kde jsme to neúspěšně lepili,“ zopakoval. „Také mě mrzí, že když jsme ve dvou zápasech udrželi nulu vzadu, tak jsme také jen v těchto duelech neskórovali. Mimo jiné v duelu s Osvětimany, což byl jeden z našich nejlepších výkonů podzimu,“ označil Ondroušek.

ANKETA: Zvolte nejlepšího hráče Beranů! Kdo zatím nejvíce zaujal v Chance llze?

Kromě uzdravujících se hráčů by měl poslední tým krajského přeboru posílit brazilský navrátilec Gustavo. „Téměř dohodnutí jsme s gólmanem, ale dokud nebude vše dojednáno s klubem, nemohu být konkrétní, hledáme další hráče hlavně na krajní defenzivní pozice,“ upřesnil trenér Bystřice.

Tým i přes zimní přestávku dál společně trénuje – minimálně jednou týdně s cílem udržet se ve fyzickém zápřahu. „Od vánočních svátků si dáme pár týdnů pauzu, abychom se opět ve druhé polovině ledna sešli. Příprava bude tradičně náročná, v našich specifických podmínkách. Protože nemáme umělku, budeme na ni jednou týdně dojíždět do Hulína a přípravné zápasy odehrajeme u soupeřů. Upustili jsme od tradičního soustředění, nějaký víkendový teambulding ale asi absolvujeme,“ usmívá se zkušený trenér a funkcionář, jenž v bystřické kopané působí od roku 2008.

„Popravdě jsem rád, že vůbec žijeme, hrajeme. Řada týmů už nehraje a přitom měly peníze! Doba je složitá, přičemž doplácíme i na to, že v okolí není vyšší soutěž a talentovaní hráči. Všichni se spokojí s pralesem,“ mrzí Ondrouška.

Lídři po házenkářském derby zhodnotili zápas a sezonu. Podívejte se!

Cíl pro odvetnou část je v Bystřici pod Hostýnem naprosto jasný. „Hrana úspěchu a neúspěchu je často tenká. Protože se má rozšiřovat divize, věřím, že bude z kraje padat jen jeden. Stejně jako, že jsme schopní vyhrávat a dostat pod sebe minimálně dva týmy. Nebude to snadné, navíc máme na úvod těžký los v podobě duelů se Stráním a Napajedly. Jsme ale zdravý klub, i přes výsledkovou nepohodu jsme splnili všechny závazky, ti co měli slíbenou nějakou korunu, dostali ji. Když kádr vhodně doplníme, opory se uzdraví, naučíme se vyhrávat, situaci otočíme. Nesmíme ale čekat, že to bude samo,“ dodal se zvednutým prstem Roman Ondroušek.