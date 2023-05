„Do zápasu jsem šel s tím, že chci dát gól. Že nakonec byly tři, je samozřejmě super,“ usmívá se rodák z Valašského Meziříčí.

Nejprve skóroval ve 25. minutě, kdy odpověděl na vedoucí branku hostujícího Ondrouška. Obrat završil o chvíli později a své střelecké dílo završil krátce po změně stran.

„Po dvou gólech jsme nejen já cítil, že ten třetí by přijít mohl, což se i stalo,“ těší Furmánka.

Bývalý hráč Valašského Meziříčí, Slovácka nebo Hranic, který do Osvětiman přišel loni v létě ze Slaného, byl ústřední postavou nedělního duelu, přitom měl dlouhý tréninkový výpadek, kondiční manko.

„Zcela upřímně musím říct, že jsem se po fyzické stránce cítil tragicky,“ říká. „Měl jsem za sebou tréninky po více než měsíci a šlo to znát. Jsem zvyklý být na tom kondičně dobře, takže to pro mě byl trochu nezvyk, ale nakonec jsem to zvládl,“ oddechl si.

Furmánkovy zdravotní trable započaly již na podzim. V posledním zápase minulého roku o poločase střídal kvůli bolavému stehnu. Následný rentgen odhalil několikamilimetrovu trhlinu ve svalu. „Takže jsem se vlastně celou zimu uzdravoval, dohromady se dal až v půlce ledna,“ líčí.

Po zimní přípravě se cítil skvěle, ale hned v úvodním jarním duelu s Morkovicemi si zranění obnovil. „Ozvala se ta jizva ve stehenním svalu a tak se pouze čekalo, až se to zahojí,“ vysvětluje svoje absence v předcházejících zápasech.

Zápasy Osvětiman sledoval jen mezi diváky, výpadek jej štval. „Čekání bylo náročné, protože jsem byl opravdu po mnoha letech "nadržený" na sezonu,“ tvrdí s úsměvem. Nyní už by měl být v pořádku. Bolest necítí. „Teď se to místo budu snažit zpevnit, aby se nic již neobnovovalo,“ říká.

Pokud vydrží zdravý, bude pro mužstvo posilou. V minulých zápasech totiž Osvětimanům podobný hroťák scházel.

Celek z Uherskohradišťska s poslední Bystřicí pod Hostýnem nerozhodila inkasovaná branka ani vyloučení stopera Kabelky ve 22. minutě.

„Začátek zápasu nebyl od nás dobrý, nicméně jsme ukázali svoji velkou sílu a kvalitu, kterou bezesporu máme,“ uvedl Furmánek.

Do nedělního utkání zasáhl i Veliče Šumulikoski. Sportovní manažer prvoligového Slovácka nastoupil do zápasu poprvé od vážné nehody na koloběžce loni v září.

„Šumi se ukázal už na minulém domácím zápase, tehdy ale nehrál. Nyní jsme všichni rádi, že ho máme zpátky. Je důležitý na hřišti i mimo něj,“ vyzdvihuje přínos bývalého kapitána Severní Makedonie.

Ex-ligový fotbalista ale s průběhem zápasu úplně spokojený nebyl. „O poločase nám říkal, že si došel zahrát a my si necháme dát ve dvacáté minutě červenou,“ prozrazuje Furmánek.

Šumulikoski se na trávník dostal po hodině hry v 60. minutě, kdy střídal kapitána Mareše.

Osvětimanům pomohl k výhře 4:1 i k udržení páté pozice. „Jako nováček bychom asi měli být skromní, ale současné umístění je pro mě neúspěch,“ cítí útočník. „Vidím, jakou kvalitu máme, takže bychom měli prohánět vedoucí Strání a ne být pátí,“ myslí si.

„Uvidíme, jak si poradíme se zápasy na venkovní půdě, to rozhodne,“ ví dobře.

Co bude v létě, zatím žádný z hráčů netuší. Trenér Osvětiman Pavel Němčický totiž od zimy šéfuje kunovickému fotbalu a v kuloárech se hovoří o letním přesunu několika hráčů právě na Bělinku.

Furmánek se ale o spekulace nestará. „Je to otázka na ty, co to mají na starost,“ ví dobře.

V týmu nováčka krajského přeboru je ale spokojený, v pohoří Chřib se cítí dobře. „Máme tady skvělou partu, takže by mě jakýkoliv rozpad velice mrzel,“ přiznává.

„Je mi jasné, kam povedou kroky trenéra Němčického, nicméně pevně věřím, že Osvětimany zůstanou i nadále ambiciózní, ač třeba s jinou skladbou kádru,“ dodává na závěr.