Třeštík je po zranění již ve formě! Jeho střelecké řádění odnesla Poličná

/PETR KOSEČEK/ Hrdinou 22. kola fotbalového duelu I. B třídy skupiny A v Horní Bečvě byl domácí útočník Michal Třeštík. Jeho první dvě rychlé branky rozleptaly snahu soupeře z Poličné, aby 35letý zkušený fotbalista chvíli po přestávce a hodině hry zkompletoval hattrick a definitivně dostal soupeře do kolen (4:1). „Vlétli jsme do zápasu tak, jak jsme si s kluky řekli v kabině. Dali jsme dva rychlé góly a od toho se zápas odvíjel. Hostům se sice podařilo snížit, ale nás to nerozhodilo. Celý tým hrál velmi dobře a na vysoké úrovni,“ ocenil útočník a sportovní univerzál.

Po zranění se dostal do výborné formy útočník Horní Bečvy, účastníka I. B třídy skupiny A, Michal Třeštík (vpravo na snímku s bratrem Tomášem). O víkendu proti Poličné vystřílel první hattrick sezony. | Foto: archiv hráče

