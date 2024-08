Zájem u nováčka I. A třídy byl vskutku enormní. Vše umocnil střet s blízkými Viganticemi, v jejichž sestavě nechyběl ani vítěz Ligy mistrů Milan Baroš, který dokonce otevíral skóre utkání. Domácí však i díky dvěma zásahům bývalého hráče Baníku Ostrava nebo Zlínska Jana Kuběny zvítězili 5:2.

Velmi solidní návštěvu měly také zápasy krajského přeboru. Na hřišti dalšího nováčka z Kunovic a loni druhého Hluku dorazilo 357 diváků. Zápas nakonec rozhodl jediný gól ze začátku druhého poločasu, ve 48. minutě udeřil Dohnal, jenž rozhodl o třech bodech domácích.

„Přišla slušná kulisa, Kunovice mě příjemně překvapily. Byl to docela boj, žádná krása. Získali jsme tři body, to je to jediné, co mě zajímá,“ smál se po výhře kapitán hostů.

Zápas Boršic s Osvětimany sledovalo 300 diváků, stejný počet fandů si našel cestu na I. A třídu, kde Nivnice uspěla proti Šumicím 4:2.

Z pohledu skupin nejvíce zavítalo na I. A třídu, konkrétně 1 625 diváků. A to díky zmíněné návštěvě na Horní Bečvě. Na druhé pozici se umístil krajský přebor.

Vyrovnání Malenovic na 3:3. | Video: pro Deník/Mojmír Zapletal.

I. A třída, skupina A (1 625 diváků)

Horní Bečva – Vigantice 750 diváků

Dolní Bečva – Bynina 200 diváků

Podlesí – Prostřední Bečva 200 diváků

Vidče – Kateřinice 200 diváků

Velké Karlovice – Rožnov pod Radhoštěm 120 diváků

Valašské Meziříčí B – Francova Lhota 80 diváků

Juřinka – Valašská Polanka 75 diváků

Krajský přebor (celková návštěva 1 273 diváků)

Kunovice – Hluk 357 diváků

Boršice – Osvětimany 300 diváků

Napajedla – Nevšová 200 diváků

Slušovice – Brumov 160 diváků

Kroměříž B – Štítná nad Vláří 100 diváků

Luhačovice – Hrachovec, 88 diváků

Morkovice – Bystřice pod Hostýnem 68 diváků

Nivnice – Šumice 300 diváků

Lidečko – Uherský Ostroh 222 diváků

Nedachlebice – Tečovice 161 diváků

Dolní Němčí – Horní Lideč 132 diváků

Újezdec – Zdounky 121 diváků

Mladcová – Nedašov 56 diváků

Staré Město – Bojkovice odloženo na 2.11.

I. B třída skupina A (854 diváků)

Hošťálková – Kostelec 220 diváků

Bylnice – Slušovice B 150 diváků

Ratiboř – Choryně 150 diváků

Halenkov – Vlachovice 132 diváků

Hovězí – Valašské Příkazy 122 diváků

Veselá – Jablůnka 80 diváků

Brumov B – Poličná odloženo na 3.11.

Fryšták – Rymice 155 diváků

Lužkovice – SK Zlín 1931 151 diváků

Ludkovice – Březnice 115 diváků

Malenovice – Tlumačov 110 diváků

Příluky – Těšnovice 89 diváků

Hvozdná – Holešov B 80 diváků

Dolní Lhota – Chropyně 50 diváků

I. B třída skupina C (703 diváků)

Slavkov – Ostrožská Nová Ves 132 diváků

Zlechov – Koryčany 120 diváků

Lubná – Vlčnov 110 diváků

Polešovice – Topolná 110 diváků

Prakšice – Buchlovice 101 diváků

Záhlinice – Ořechov 85 diváků

Hluk B – Lhota 45 diváků