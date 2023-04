Co se stalo v Bystřici na fotbale? Běsnící funkcionář a vyhrožování smrtí!

V duelu s Juřinkou jste zkompletoval v závěru hattrick. Můžete nám popsat všechny Vaše branky?

Na první dvě branky mi nahrával Šimon Kovalčík, při první mi to dal krásně pod sebe z pravé strany na malé vápno. Při druhé brance mě poslal průnikovkou a já šel sám na brankáře. Pár minut před koncem brankář Juřinky nepochopitelně chytil malou domů, byl nepřímý kop a Michal Baran mi jen přiťuknul míč a z malého vápna to stačilo jen trefit pod břevno.

Zápas jste rozhodli již do půle, kdy se Vám podařilo vstřelit čtyři góly. Jak těžkým protivníkem Juřinka byla?

Máme mladý běhavý tým, Juřince dělali problémy zejména naši rychlí krajní hráči a dostávali jsme se jednoduše za jejich obranu. Měli jsme šance i na další góly, nicméně jsme si nechali dát ještě do poločasu zbytečný gól. Věděli jsme, že Juřinka bude chtít vstřelit rychlý gól v druhé půli, abychom znervózněli. Naštěstí jsme je do ničeho nepustili a v podstatě celý zápas kontrolovali, naopak jsme mohli dát ještě další branky, ale to se už nepovedlo.

Zuberský házenkář Mičkal o fanoušcích, titulu, ale i zpívání

Valašské Polance vyšel vstup do jarní části na jedničku a dvakrát vyhrála. Co stojí za těmito výsledky?

Tým je dlouho spolu a pokud jsou všichni zdraví, máme určitě na horní polovinu tabulky. V zimní přestávce se uzdravil kapitán Filip Maček a na hřišti je to určitě znát. Odehráli jsme také dobré přípravné zápasy a vstřelili poměrně dost branek, tým má zdravé sebevědomí a je to znát. Věřím, že uspějeme i v příštím kole na hřišti Valašských Příkaz.

Prošel jste fotbalově Zlínem, Velkými Karlovicemi i Brumovem. Jak s odstupem času hodnotíte tato svá angažmá?

Hodnotím je určitě pozitivně. Každé angažmá bylo jiné, některé úspěšnější, jiné méně. Jsem moc vděčný, že jsem měl možnost zahrát si na této úrovni. Zlín mě fotbalově vychoval, prošel jsem tam všemi kategoriemi kromě A týmu mužů, mám tam spoustu kamarádů doposud. Ve Velkých Karlovicích i v Brumově byla skvělá parta. Derby Brumov - Slavičín, nebo Velké Karlovice - Vsetín, to byly skvělé zápasy.

I. A třída – sk. A: Chuchma z Valašské Polanky sestřelil hattrickem Juřinku

Na které trenéry nejraději vzpomínáte?

Ve Zlíně mě vedl v dorostu dlouho Jan Somberg, na něj určitě vzpomínám rád. V mužích jsem měl možnost absolvovat pár tréninků pod Bobem Páníkem, to je skvělý člověk a fotbalový odborník. V béčku Zlína jsem hrál pod Broňou Červenkou, který je teď v Kroměříži, na toho také rád vzpomínám. Musím určitě zmínit i pana Davídka z Karlovic.

Dnes jste v pozici trenéra v brněnské Zbrojovce. U kterého týmu působíte?

Ve Zbrojovce jsem začínal u mladších žáků, teď jsem druhou sezónu u staršího dorostu U18 jako asistent trenéra.

Jakou máte trenérskou licenci?

Mám UEFA B Licenci a zároveň studuji UEFA A Licenci, kde teprve začínáme první blok v květnu. 8. Pocházím z Lužné u Vsetína, kde kromě fotbalu nebylo nic jiného. Každý den jsme byli na hřišti, moc rád na to vzpomínám. Rodiče mě samozřejmě podporovali, jsem jim za to moc vděčný.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo byl u Vašich prvních fotbalových krůčků?

Pocházím z Lužné u Vsetína, kde kromě fotbalu nebylo nic jiného. Každý den jsme byli na hřišti, moc rád na to vzpomínám. Rodiče mě samozřejmě podporovali, jsem jim za to moc vděčný.

I. B třída - sk. A: Příluky nezvládly záchranářský duel s rezervou Brumova

Zachrání se Zbrojovka Brno a Trinity Zlín ve fotbalové Fortuna lize?

Věřím, že se zachrání oba týmy, v Brně je Zbrojovka pojem a do první ligy určitě patří. Ke Zlínu mám pořád vztah a nerad bych je viděl v druhé lize. Doufám že ještě uhrají nějaké body a byť i přes případnou baráž, oba týmy udrží ligovou příslušnost i pro další sezónu.

Jak tipujete souboj hokejistů Vsetína a Zlína? Kdo podle Vás vyzve Jágrovo Kladno v baráži?

Na Vsetín chodím od malička a strašně jim přeju, aby finále zvládli. Byl jsem na nedělním zápase a je vidět, že oba týmy mají svou kvalitu, rozhodnou detaily. Věřím, že do baráže půjde Vsetín, 4:2 na zápasy.