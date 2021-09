Zásadní je, že se k nám fanoušci vracejí rádi. Pochopitelně i v závislosti na výkony a výsledky našeho týmu,“ shodují se oslovení zástupci Deníku.

Na regionální ligové celky se poslední dobou obraceli fanoušci se stížností, proč jejich kluby chybí v nabídkách přímých přenosů.

Ligovým fanouškům chybí přenosy pohárů či derby

„Nejvíce lidí nám volalo před domácí odvetou Evropské konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv. Nechápali, že zápas nevysílí žádná televize. Vysvětlovali jsme jim, že to nijak ovlivnit nemůžeme, že to v není v našich možnostech. Bohužel plakali na špatném hrobě.“ pokrčil rameny tiskový mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák.

Podobně reagovali i v nedalekém Zlíně, kde fandové nechápou, proč se ještě nikdy nevysílalo derby Fastavu se Slováckem. „Sám si to nedokážu vysvětlit. Pro celý region je to největší zápas, velký svátek. Stadiony bývají skoro plné, fanoušci mají připravená chorea, atmosféra je vždycky výborná. Dost nás to mrzí, ale nic s tím neuděláme,“ přiznal sekretář FC Fastav Zlín Lukáš Pantálek

Jinak právě na základě podnětů od diváků se rozhodli změnit značku čepovaného piva. „Od zápasu s Bohemians 1905 bude na čepu jiná značka. Jaká, na tom ještě pracujeme,“ dodal Pantálek.

V Břestu žádají úsměv, ale i dětskou přesnídávku. Se Šmoulou to prý bolí méně

Fotbalové kluby a fanoušci na nižší, amatérské úrovni mají zcela jiné starosti a důvod ke stížnostem. Například bufet v Břestu, účastníka okresního přeboru, patří mezi lépe zásobený širokou nabídkou. Ovšem ani zde se ale všem nezavděčí. „Už si hlavně maminky stěžovaly, že bych mohla zařadit do sortimentu dětskou výživu či kojeneckou vodu. Na to, že zde fungujeme čtyři hodiny jednou za dva týdny, se to ale nevyplatí,“ usmívá se sekretářka klubu Věra Smýkalová. „Popravdě jsem zde už zaslechla požadavky na přebalovací pult i dětský koutek. Co bychom ale pro manželky hráčů neudělali. V tuto chvíli jsme alespoň rozšířili lékárničku o náplasti na odřeniny s dětskými obrázky. Se Šmoulou to rozhodně bolí méně,“ směje se sympatická funkcionářka klubu. „Někdy je ale v bufetu složité splnit požadavek na úsměv, když potřetí za sebou prohráváte 0:3. Ale co bychom pro fanouška neudělali,“ zubí se Smýkalová.

Současně se už setkala i s kuriózní situací, kdy se do sebe „pustili“ fanoušci. „Jednalo se o důchodce rowdies, kdy hlavním důvodem sporu byli vnuci – který z nich hraje lépe,“ směje se sekretářka. „Vtipné jsou někdy i rozpravy fanoušků s čárovými sudími laiky. Už jsme kolikrát zaslechla debatu ve stylu: Nekecejte mi do toho, já už mávám čtyřicet let! A odpověď? No jo, ale už čtyřicet let to fotbalu kazíš!“

Fotbal s vosami a myšmi

Hned několik situací zažil účastníka I. B třídy z Veselé. „V létě roku 2019 jsme si ve Všetulích stěžovali na hodně špatný, nerovný terén, za které mohli přemnožení hraboši. Nakonec jsme zápas odehráli přesto, že mezi hráči pobíhaly myši,“ vzpomíná Zdeněk Kučera s úsměvem sekretář TJ Sokol Veselá, účastníka I. B třídy.

Méně už na duel z roku 2019 v Tečovicích. „U naší střídačky bylo v zemi vosí hnízdo, ze kterého již během rozcvičování vosy dva hráče pobodaly. Sedět na střídačce byl docela risk, což jsme museli řešit i s rozhodčím. Pořadatelé se snažili hnízdo ucpat, vyplavit a pod, ale vosy létaly dál a samozřejmě zuřivěji. Nepomohli ani hasiči. Nakonec se otvor ucpal, k němu dal kelímek s pivem.

Rozhodčí nám nabídl odklad, nakonec jsme začali s půlhodinovým zpožděním. Bohužel naloženo jsme dostali kromě vos ještě i od domácích ve hře – prohráli jsme 0:3,“ trpce se usmívá Kučera.

Stížnost., se kterou nešlo nic dělat, zažili ve Veselé u Zlína před pěti lety před pohárovým duel s Baťovem. „Během rozcvičky se přihnala bouřka a průtrž mračen. Okamžitě vše bylo pod vodou. Utkání se samozřejmě muselo odložit, ale hráči Baťova si zkusili i vodní pólo.“

Chtějí zpravodaje ke vstupence!

Dlouholetému fotbalovému funkcionáři a trenéru Ořechova Jaroslavu Hastíkovi pro změnu chybí na utkáních zpravodaje. „Jsme asi jediný klub v I. B třídě, které na domácí zápasy chystají zpravodaje. Na jiných stadionech už se s nimi moc nesetkám. Často se domácích funkcionářů naivně ptám, zda mají program, zpravodaj,“ přidává svou zkušenost Hastík.

„Pro mě zpravodaj k nižším soutěžím, vstupence k utkání patří. Je to seznámení s tím, o co vlastně jde. Takový povinný servis pro fanouška, prezentace klubu. Dřív to byla klasika, mladší generace už to nevyžaduje. Možná ani neví, že to dřív bylo součástí každého utkání. Není kdo by s tím trávil čas. Nejen výroba, ale i distribuce, označení obnáší starosti, práci navíc.“

Razítko z pohotovosti za flašku

Na věci spojené s historií v kopané rád vzpomíná také pamětník Zdeněk Kučera. „Současná mladá generace si už nepamatuje problémy s dopravou k zápasu. Když kdysi nepřijel objednaný autobus, byl to velký problém dát dohromady čtyři pět aut. Stejně jako když jsme zapomněli papírové registrační průkazy v jiné tašce na stadionu,“ usmívá se veselský fotbalový funkcionář. „Ještě větší drama bylo s průkazy, na kterých bylo potřeba mít razítko o podstoupení jednou ročně zdravotní prohlídly. Ne jednou jsme jeli na poslední chvíli v neděli ráno na pohotovost s „flaškou“ a žadoněním o nějaké to razítko, aby regionální hvězda mohla nastoupit k zápasu,“ dodal Zdeněk Kučera.