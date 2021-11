„S kopanou jsem začal asi v pěti letech ve Viganticích. Hrával jsem tam za mladší přípravku, pak šel na Dolní Bečvu, ve starších žácích jsme byli spojeni s Hutiskem. Pak jsem byl ještě zpět rok ve Viganticích a nyní jsem druhým rokem dorostenec. Nastupuji ale již jen za muže. Nastoupil jsem jedno utkání za rezervu Dolní Bečvy, ale jinak jsem v kádru áčka,“ vzpomíná talentovaný fotbalista.

V Dolní Bečvě zatím bojujete o základní sestavu. Jste nejmladším hráčem v týmu?

Nastupuji zatím skoro vždy na druhý poločas. V týmu nejsem nejmladší, mám tady ještě kamaráda, co je tři měsíce mladší - Adama Vojkůvku. Jsme mladý tým, cítím se tam dobře a to mi také pomáhá zvládat již v dorosteneckém věku přechod do mužského fotbalu. Navíc si zahraji v záloze s bratrem Kryštofem. Ne, že bychom se na hřišti kombinacemi hledali, ale je to příjemné, když ze hry vyplyne i nějaká bratrská spolupráce.

Nyní jste šel na druhý poločas posledního podzimního utkání doma s Jablůnkou a povedl se vám hattrick.

Za ten hattrick musím poděkovat spoluhráčům. Našli mě vždy před brankou a já stál na správném místě. Závěrečné posezení a zhodnocení podzimu ještě nebylo, ale už mi kluci říkali, že tři branky za poločas mě budou stát tři sta korun a dvě láhve.

Jak přemýšlíte o své fotbalové budoucnosti?

Budoucnost je spojena s Dolní Bečvou. Chci hrát tady a pokusit se na jaře pomoct k boji o postup do 1. A třídy, Kádr na to máme.