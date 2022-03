„Určitě jsme smutní, alespoň v něčem jsme byli doteď světoví,“ zlobí se na oko s úsměvem od ucha k uchu předseda tehdy vítězného klubu z Otrokovic Vlastimír Hrubčík. „O výjimečnosti zápasu jsme se dozvěděli až o den později, kdy jeden místní novinář vše spočítal a prošel statistiky. Byli jsme na to hrdí,“ přiznává předseda.

Stejně jako víkendový duel v Anglii, tak i zápas celků zlínského krajského přeboru skončil v řádné hrací době 3:3 a aktéři následně strávili na hřišti neplánovaně skoro tři čtvrtě hodiny navíc. „Všichni se na puntíku pro penaltu prostřídali dvakrát, v závěru se již jen čekalo, kdo neuspěje. Nakonec neudržel pevné nervy Hřebačka, přestřelil a všechny nás vysvobodil,“ vzpomíná šéf Baťova.

Otrokovice byly rázem známé po celém světě. „ Informace se rozletěla do celého světa, převzali ji mimo jiné v Brazílii, Kataru či Asii. |Chvílemi to dokonce zastínilo přestup Neymara do Barcelony,“ tvrdí Hrubčík.

Zdroj: Youtube

Celá akce přitom nezůstala bez povšimnutí organizacemi, které se zabývají rekordy a kuriozitami. „Během roku jsme byli zapsáni na oficiální web českých rekordů Agentury Dobrý den a také do Knihy rekordů. Jejich certifikát máme dodnes vyvěšený na stadionu, druhým mám schovaný doma,“ přiznává Hrubčík.

„Vítězství ani rekord jsme sice nikdy nijak speciálně neslavili, ale pamatuji si jako dnes, jak vše dlouho trvalo. Protože se hrálo v podvečer, museli kvůli tomu rozsvítit umělé osvětlení a kolega šéf Fryštáku pozdržel domácí grilovačku,“ směje se ještě nyní šéf Baťova, po podzimu lídra krajského přeboru.

Český „penaltový“ rekord

SK Baťov a FC Fryšták odehrály 3. června utkání 24. kola fotbalového krajského přeboru mužů KFS Zlín, které v základní hrací době skončilo remízou 3:3. Po prodloužení došlo k penaltovému rozstřelu, ve kterém se kopalo ze značky pokutového kopu celkem 52krát. Výsledné skóre rozstřelu bylo 22:21 pro domácí SK Baťov. Vítěznou penaltu zaznamenal Petr Janovský, smutným hrdinou se stal Jan Hřebačka, který bránu překopl. Pouze 9 pokutových kopů hráči neproměnili. Utkání sledovalo 200 diváků.

Certifikát o rekordu po utkání KP Baťova s Fryštákem z roku 2016.Zdroj: Deník/Martin Břenek