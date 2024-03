Byla třetí v pořadí ve čtyřletém volebním cyklu, ve kterém celé fotbalové hnutí funguje. Ve středu spíše šlo o hodnocení uplynulého ročníku, schválení hospodaření a také poděkování sponzorům. Jedním z významných je také Zlínský kraj a jsem rád, že dorazili hejtman i jeho náměstek pro sport. Musím konstatovat, že právě spolupráce s krajem nebyla nikdy tak intenzivní a smysluplná. Za to všem patří dík a věřím, že se spolupráce bude dále rozvíjet i v budoucnu.

Jak se zpětně díváte na ukončení projektu, kdy každý zápas musel mít vítěze, za nerozhodného stavu se kopaly penalty?

Pro diváky to určitě bylo zajímavé vyvrcholení remízových duelů. Rozhodnutí skončit s touto formou udělení dodatečného bodu bylo však zcela pragmatické. Vzhledem k nedostatku rozhodčích ale musí rozhodčí absolvovat více zápasů během jednoho dne. Pokud se utkání kvůli penaltám prodlužovala, nestíhali rozhodčí přejíždět na další zápasy. Proto bych i zde chtěl využít příležitosti a požádat všechny, kteří mají fotbal rádi a baví je, aby se zapojili jako rozhodčí a pomohli nám tak vyřešit tento problém. Rádi přivítáme v řadách arbitrů nejen muže, ale také zástupkyně něžného pohlaví, které si dokážou udělat na hřišti pořádek a bez problémů utkání zvládají.

Před rokem se začalo nahlas hovořit o restrukturalizaci soutěží, vznik soutěží od I. po IX. Ligu. Jak celý proces aktuálně vypadá? Kdy by k němu mělo dojít? Kdy očekávat vlnu sestupů, která je s restrukturalizací spojena?

Po řadě jednání a návrhů v průběhu celého roku to zatím vypadá tak, že jediné na čem se celé fotbalové hnutí dokáže shodnout, je změna označení jednotlivých soutěží od první po osmou nebo devátou ligu. Tato změna by mohla přijít poměrně rychle. Všechny další úpravy včetně případných sestupů zatím nejsou na pořadu dne a obávám se, že ani tak rychle nebudou. Především v oblasti profesionálního fotbalu – druhé ligy - a výkonnostního fotbalu - třetí ligy a divize - je celá řada připomínek, se kterými se příslušná komise, která tuto reorganizaci připravuje, nedokáže vypořádat.

Co říkáte na aktuální vývoj FAČR?

Na konci května nás čeká velká valná hromada, která bude důležitá především ve dvou bodech . Tím prvním je přijetí nových stanov, které reflektují změny, kterými aktuálně asociace prochází a tím druhým je rozdělení navýšených členských příspěvků. Oba dva body byly součástí loňské valné hromady a ani jeden nebyl kvůli české komoře přijat. Věřím, že letos zvítězí zdravý rozum a oba dva body se podaří vyřešit tak, aby byly přijaty.

Jaké novinky vedení KFS chystá pro nadcházející měsíce, příští sezonu?

Pokračujeme v losovacím aktivu per rollam. Zkušenosti z období covidu nám ukázaly, že je možné jít touto cestou a celé rozlosování provést tak, abychom nemuseli organizovat setkání se všemi kluby najednou. Je to úspora času i financí pro kluby. Místo tohoto jednoho setkání pořádáme aktivy s kluby po jednotlivých okresech. Zde je více času na probrání témat, které kluby pálí a budeme v tomto modelu setkávání pokračovat i v buduocnu. Další novinkou by mělo být natáčení zápasů krajského přeboru a vysílání on line pomocí tzv. VEO kamer, které nebudou potřebovat obsluhu člověka. Zatím nevíme, zda tato novinka bude pro náš kraj k dispozici od podzimu nebo až v jarní části soutěže. V každém případě ale i pro letošní jarní část utkání krajského přeboru budou k dispozici přímé přenosy utkání na platformě tv com.

Jste u kormidla třetím rokem. Co považujete za největší úspěch svazu pod vaším vedením?

Současný výkonný výbor plní tu funkci, pro kterou je předurčen. Tedy bezproblémový chod všech fotbalových soutěží na úrovni kraje. Za to bych chtěl všem svým kolegům poděkovat. Za jejich přístup k řešení daných problémů a úkolů, které řízení fotbalu vyžaduje. Ze svého pohledu považuji za úspěch to, že se dokážeme ve výkonném výboru na všech podstatných věcech domluvit a vyřešit je. To je nakonec hlavní úkol předsedy, být moderátorem a stmelovačem celé organizace.

Na prahu vašeho mandátu jste si dal tři cíle. Podařily se, daří se je vám naplňovat? (Udržení a maximální podpora dětské a mládežnické kopané, získávání a výchova nových rozhodčích a udržení fotbalu jako stmelujícího prvku na vesnicích)

Dva z těchto cílů se nám daří naplňovat. Daří se zvyšovat členská základna u nejmladší generace a nejen hochy, ale i dívky vracet zpět po covidových událostech ke sportu. Taktéž se daří v našem kraji udržovat fotbal i na vesnicích, kde je neodmyslitelnou součástí místního života. Třetí cíl, získávání nových rozhodčích, je asi nejproblematičtější. I přes velkou snahu a různé nábory se nám nedaří stále dosáhnout optimálního stavu. Ale o tom jsem se již zmiňoval.

Už víte, jestli budete za rok obhajovat post předsedy ZL KFS?

Zatím jsem to ještě se svými kolegy neprobíral. Ale vzhledem k tomu, že jsem čerstvý penzista, který se snaží být aktivní a má více času, tak pokud mi bude sloužit zdraví, pokusím se ještě o jedno období usilovat.