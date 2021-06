Duel, jehož výtěžek bude věnován spolku Srdce na pravém místě, začíná na stadionu účastníka krajského přeboru v sedmnáct hodin.

„Věřím, že se lidé pobaví a že i tentokrát pomůžeme dobré věci. Každý rok se nastavuje laťka čím dál tím víc a nás nesmírně těší, že můžeme prostřednictvím tím, co máme rádi, pomáhat druhým,“ přeje si jeden z hlavních organizátorů, známý fotbalista Jakub Jugas.

Akce se v minulých letech vždy konala o Vánocích, letos se ale kvůli pandemii koronaviru fotbalisté sejdou nezvykle před startem letní přípravy. Fanoušci se i tak mohou těšit na řadu skvělých bývalých a současných hráčů, kteří si to rozdají s domácím Baťovem.

Ve hvězdném Výběru kraje nastoupí bývalý reprezentant a současný generální manažer Fastavu Zlín Zdeněk Grygera, někdejší ligový kanonýr a známý funkcionář Jan Nezmar nebo David Hubáček.

Legendy v sestavě doplní současní ševci Tomáš Poznar a Stanislav Dostál nebo jejich někdejší spoluhráči

Petr Jiráček, Josef Hnaníček, Lukáš Železník, Lukáš Motal či Štěpán Červenka. Dres navlékne i kroměřžský trenér Bronislav Červenka a samozřejmě i bývalý kapitán Fastavu Jakub Jugas, pod jehož taktovkou se benefice již léta spoluorganizuje.

I tentokrát půjde výtěžek ze vstupného na podporu nemocných dětí. „ Letos chceme podpořit děti prostřednictvím spolku Srdce na pravém místě. Peníze dostanou Dominiček Kovář, Kubík Mikšovský a Adélka Petříková,“ informuje Jugas.

Ačkoliv je příběh každého z nich úplně jiný, jeden jmenovatel je u nich společný. „Dominiček a Kubík se narodili s dětskou mozkovou obrnou, Adélku zase trápí vzácný syndrom, kdy ji chybí v těle část chromozomu a ovlivňuje negativně její život. S nelehkou situací se však všichni perou na jedničku, a jsou to velcí bojovníci,“ říká Jugas.

Ke zkvalitnění života těchto dětí i jejich rodičů pomáhají kompenzační pomůcky. V současné době spolek ve spolupráci s Nadací Malý Noe financuje všem třem dětem pomůcky.

„Dále je před námi velká výzva. Chceme zakoupit rodině Kubíka a rodině Dominička osobní automobily, aby se jim lépe jezdilo do školky, do školy, na rehabilitace, ale taky na dovolené. Věříme tomu, že se zase do podpory zapojí hodně lidí, jako v případě malé Adélky Petříkové a její rodiny, kterým spolek pomohl se zakoupením bezbariérového bytu,“ přeje si zlínský odchovanec.

Pomoct bude dále směřovat do Naděje Otrokovice, která pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Přispět mohou nejenom návštěvníci benefičního utkání, ale i další fanoušci, kteří se na stadion nedostanou. Lidé mohou akci podpořit koupí virtuální vstupenky či vstupenek prostřednictvím webového portálu Slevíci.cz.

„Zapojením se do akce tímto způsobem máte možnost vyhrát podepsaný dres Vladimíra Coufala z anglického týmu West Ham United,“ dodává Jugas.

Autor: Milan Těthal