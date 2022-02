Opora defenzivních řad Petr Špůrek bydli v Zašové a tam také začal hrát fotbal. „V 18 letech mě přemluvili bratranci Pavel a Milan Drdové, abych šel do Vidče, odkud pochází také moje mamka. Pár hráčů jsem tam znal, takže jsem nešel do neznámého prostředí," vzpomíná na zásadní fotbalové změny Petr Špůrek, který na Sahaře kroutí již neuvěřitelnou 12. sezonu.

"Zažil jsem tady tři trenéry - Jaroslava Křivu, Petra Urbana a nyní Jaroslava Maráka. Jsem rád, že jsme stabilním týmem I. A třídy,“ usmívá se 30letý zadák.

„Nejraději vzpomínám na sezonu, kdy jsme na samotné špici tabulky tehdy proháněli Hutisko napěchované pod vedením Františka Mikulenky přespolními hráči. Samozřejmě člověk by nejradši zapomněl na sezony, kdy prospíte podzim a na jaře to honíte, ale že bych měl někdy strach z toho, že sestoupíme, tak to ne. Základem je poctivě a pořádně v zimě potrénovat a to se musí pak na jaře projevit. Letos zatím makáme a věřím, že na jaře hůře než osmí neskončíme, protože zůstává i náš klíčový hráč Petr Mičkal," pokračuje 30letá opora Vidčem která na podzim odehrála 12 zápasů bez vstřelené branky a jedné inkasované žluté karty.

Špůrek nemá vyloženě oblíbeného soupeře v 1. A třídě, ale rád hraje derby s Rožnovem, Viganticemi, Valmezem B nebo Juřinkou. "Horší to je, když musíte jet v neděli ráno ven, jako do Valašských Příkaz nebo ještě jak jsme hráli s Brumovem B," směje se Špůrek.

Ve Vidči začínal na pravém obránci. „Přišel jsem tehdy do kádru, kde snad jenom tento post byl volný, abych se z něho dostal do základní sestavy. Postupně jsem se přesunul do středu obrany, kde mi to sedí. Mám hru před sebou, mohu vyvést míč a občas i zaútočit," pochvaluje si svůj post Špůrek.

Třicetiletý fotbalista má mnoho sezon před sebou, ale mohl by zakončit svou kariéru někdy v domovské Zašové? „Dokáži si představit, že na konci kariéry tam půl nebo celou sezonu odehraji. Samozřejmě o mě musí být zájem, budu se dívat i na to, zda tam, ještě některé kluky budu znát. Je to ale ještě vzdálená budoucnost," dodal Petr Špůrek.

(něm, mb)