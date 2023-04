Rozhodně! Začali jsme dobře, ale zápas s Příluky jsme si zbytečně zkomplikovali a pak to bylo otevřené až do konce.

Můžete nám popsat všechny tři Vaše trefy?

První gól padl hned v první minutě, kdy jsem byl důraznější v souboji a střelou k tyči otevřel skóre. Druhá branka byla z trestného kopu a třetí po dorážce z malého vápna.

V utkání padlo osm branek, diváci se určitě nenudili?

Tak na první jarní utkání to bylo docela zajímavé, otevřené a pro obránce těžké.

Problémy Vám dělaly standardní situace soupeře. Jak těžké bylo bránit útočníky Příluk?

S obrannýma standardkami máme problém dlouhodobě a budeme se muset na ně více zaměřit a být důslednější.

Pomáhal jste i defenzivě?

Pokud je potřeba, snažím se vracet na rohy a standardky a klukům vzadu pomoci.

Utkání se hrálo de facto o šest bodů. Jak byla tato výhra pro vás důležitá?

Vstup do sezony je vždy důležitý a navíc tabulka je velmi vyrovnaná, takže jsou to dobré tři body. Rozhodnuto ale ještě zdaleka není. Jsme na začátku, odvetná část je dlouhá. Každopádně nám to dalo hned ze startu klid.

Jak probíhala zimní příprava v Ratiboři? A máte ji rád?

Kluci se samozřejmě tvrdě a svědomitě připravovali ať už v rámci tréninků, tak přípravných zápasů. Já ovšem už se dlouho v zimě preferuji a udržuji se vždy individuálně. Zatím není důvod cokoliv měnit. (úsměv)

Děláte i jiné sporty?

Hraji nebo chytám sálovku za Krásno a hokejovou amatérskou ligu za Cabot, se kterým se nám letos podařilo obhájit vítězství z minulého roku.

V dalším kole jedete do Halenkova. Ten má výbornou útočnou dvojici Škrobák - Zádilský. Bude je těžké uhlídat?

Když k tomu přistoupíme zodpovědně, dá se uhlídat každý hráč, ale samozřejmě to bude náročné. Jedem uspět.

Na úvod jara prohrál poměrně překvapivě v derby s Horní Bečvou lídr soutěže z Dolní Bečvy a situace tak se dramatizuje na obou pólech tabulky. Koho favorizujete na postup a komu bude patřit černý Petr?

Favorita na postup nemám a jsem velmi špatný tipér, takže se nechám překvapit. Na konci je Hovězí a i když jsem někde slyšel, že mužstvo posílili, tak s šesti body to budou mít v boji o udržení hodně těžké. Pevně věřím, že nám se sestup vyhne a na jaře se budeme fotbalem bavit.