„Rád bych toto číslo zaokrouhlil, ale není to jednoduché. Navíc preferuji nad svým osobním úspěchem ten týmový,“ poznamenal skromně 36letý rychlonohý útočník, který si vyzkoušel čtvrtou nejvyšší soutěž. „Už takové ambice nemám, chci svou kariéru dohrát doma v Nevšové. A jak dlouho to bude? To netuším, nikdy nevíte, co vás překvapí,“ směje se obávaný šutér z Valašska.