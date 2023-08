Bývalý útočník před časem ještě divizních Velkých Karlovic přestoupil teprve nedávno do Halenkova a jeho změna působiště vyvolala řadu ohlasů ve fotbalových kruzích.

Kolik branek by chtěl jedenatřicetiletý halenkovský šutér v nadcházející sezoně nastřílet, jaké další plány má, čtěte v naše pravidelném seriálu Kanonýr Valašska.

Zápas s Vlachovicemi přinesl hokejový výsledek a deset branek. Čekal jste takovou přestřelku?

Takovou kanonádu jsem opravdu nečekal. Ale popravdě jsme od začátku věřil, že utkání vyhrajeme a což se nám po výborném výkonu i podařilo.

Hosté za stavu 4:3 hodně kousali. Vysvobození přinesla vaše trefa z trestného kopu. Kam jste přesně mířil?

Vlachovice se ve druhé půli znovu dostaly do utkání a ještě nás opravdu hodně pozlobily. Trestný kop nám pomohl otupit jejich snahu. Mířil jsem přes zeď přesně, tak, jak jsem to kopl a vyšlo to. (úsměv)

V utkání jste zaznamenal celkem pět branek. Můžete nám je popsat?

Branky si už moc nepamatuji. Ale několikrát jsem využil zaváhání hostujících hráčů. Ze všech mám velkou radost a v především patří velký dík spoluhráčům, kteří mi gólové šance připravili.

Ruku na srdce, podařilo se vám někdy v mistrovských zápasech dát více gólů?

Moc si statistiky nevedu, ale jedno vím jistě, víc branek, jako teď s Vlachovicemi, jsem nedal.

V uplynulé sezoně jste nasázel celkem 26 branek. S jakou bilancí by jste byl spokojen v nadcházející?

(úsměv). Tak, když dám zase kolem těch 25 gólů, bude to dobré. Nejdůležitější jsou ale výhry týmu.

Jste od malička rozený kanonýr Kdo byl u Vašich prvních fotbalových krůčků?

K fotbalu mě přivedl otec. A co se branek týče, od mládežnických kategorií jsem vždy rád dával góly a zůstalo mi to doteď. Vždy mám radost, když se i podaří rozvlnit síť za gólmanem. (smích)

Vaše fotbalová kariéra je spjata především s Velkými Karlovicemi. Jak těžce se vám odtud odcházelo do Halenkova?

Jednoduché to nebylo, těch strávených let v Karlovicích bylo hodně, zažil jsme zde mnoho úspěchů, ale i malých proher. Už jsem ale na sobě cítil potřebu udělat změnu, proto jsem nyní udělal tento zásadní fotbalový krok.

Omlazenému týmu Velkých Karlovic úvodní zápas nevyšel. Od Vidčí doma schytal čtyři branky…

Nyní je tam hodně mladých hráčů, dále pak někteří noví. Bude chvíli trvat, než si vše sedne, všichni si na sebe zvyknou.

V Halenkově došlo před sezonou k výměně trenéra. Co si od nového kouče Uherka slibujete?

Začátek nám vyšel na jedničku, ale nesmíme usnout na vavřínech! Uvidíme, jak nám to spolu půjde nadále…

Navíc se vám ze Vsetína vrátil Jan Šulák. To bude asi velká posila?

Všichni věříme a tušíme, že Honza Šulák bude posila. Má zkušenosti s vyšších soutěží, takže nepochybuji, že týmu hodně pomůže!

Ve druhém, víkendovém kole zajíždíte na horkou půdu do Choryně. Ta válí především v poháru - už vyřadila Lidečko i Francovu Lhotu…

Co si pamatuji, v Choryni se vždycky hraje špatně. Ale myslím si, že bychom nějaké body mohli dovést. Máme teď dobrý tým, který se ničeho a nikoho nebojí. Jedeme bojovat.

Jak vidíte ambice Halenkova. A kdo je podle Vás největším aspirantem na postup?

Tak budeme určitě chtít hrát horní příčky tabulky. Kdo ví, třeba se popereme i o postup. (úsměv) Aspirantů na první příčku bude jistě víc - třeba i ta Choryně nebo Vlachovice. Jsme teprve na začátku sezony, už podzimní část napoví…