„Hrálo se na těžkém podmáčeném povrchu, kde rozhodovali osobní souboje a práce s míčem. Jelikož se nacházíme na dně tabulky, je pro nás každý zápas těžký, o to víc, když se jedná o derby. O to více si cenných bodů ceníme,“ zubil se po utkání v listopadu plnoletý Vaněk, jenž si prošel vsetínskou mládeží a za pár let by si rád vyzkoušel i vyšší soutěž.