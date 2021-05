S povděkem a pochopením přijala většina regionálních klubů rozhodnutí nejvyššího fotbalového orgánu FAČR na opětovné ukončení a anulaci výkonnostních amatérských fotbalových soutěží.

Stejně jako před rokem kvůli pandemii koronaviru tak nebudou známi vítězové, nebude se sestupovat ani postupovat. A to vše od třetích lig (MSFL a ČFL) až po nejnižší IV. třídy.

„Je to logické a konečně rozumné rozhodnutí. Jen mělo přijít mnohem dříve a nenechávat nás všechny v tak dlouhé nejistotě. Každý rozumný člověk, který sleduje dění ve společnosti, už v březnu viděl, že se normálně nejen fotbal na amatérské úrovni hrát nedá. Přestávka byla předlouhá a riziko zranění vysoké,“ upozornil Pavel Cigoš, trenér fotbalistů Boršic.

Jeho tým přitom po odehrání části podzimní části (9 kol) okupoval až poslední příčku nejvyšší krajské soutěže a patřil k aspirantům na sestup.

„Ale tento fakt s mým názorem neměl nic společného! Sice jsme poslední, ale naše ztráta byla minimální a po posílení kádru jsme si sestup nepřipouštěli. Opakuji, nejzásadnější bylo vysoké zdravotní riziko všech amatérských, více jak půl roku pořádně netrénovaných fotbalistů,“ zdůraznil 50letý zkušený kouč ze Slovácka, jenž už právě v březnu poslal vedení FAČR otevřený dopis s žádostí předčasného konce amatérských fotbalových soutěží.

„Ano, vím o řadě klubů, která nařízení obcházela, některá porušovala a snažila se o přípravu. A právě i tyto nerovné podmínky ruku v ruce s nesmyslnou klauzulí nutnosti odehrání alespoň poloviny zápasů pro řádné uzavření ročníku, by vnesly do soutěží velkou nespravedlnost,“ dodal kouč Boršic.

Naopak ne zrovna nadšeně přijímali úterní informaci o předčasném konci sezony ambiciózní kluby, které již druhým rokem hráli na špici soutěží a možný postup se jim opět vzdálil.

„Víceméně jsme s tím počítali, ale samozřejmě jsme také naštvaní. Vře to ve mně, ale nic s tím neudělám. Dva roky chceme postupovat a veškerá práce byla k ničemu, když se sezona podruhé za sebou nedohrála,“ říká trenér Starého Města Libor Soldán.

Jiskra ze všech týmů v krajských soutěží na podzim odehrála nejméně utkání. Účastník první B třídy skupiny C kvůli karanténě nebo nákaze u soupeře absolvovala jen šest duelů.

„Samozřejmě víme, že bychom do konce devět zápasů nestihli odehrát. Vůbec nevím, jak to chce nyní svazové vedení řešit, kdyby se třeba některý z týmů z první A třídy odhlásil,“ přemítá.

Ještě lépe než Staré Města na tom byli fotbalisté Ořechova. Parta kouče Jaroslava Hastíka byla po devíti kolech v čele I. B třídy skupiny C, o postup ale kvůli vládním nařízením a rozhodnutí svazu definitivně přišla.

„Osobně jsem docela zklamaný. Chtěli jsme se o první místo poprat. Těšili jsme se, že soutěž vyhrajeme a za sebou necháme i jiné po postupu více toužící mančafty. I když delší dobu vím, že to bylo nereálné dohrát, je velká škoda, že mávnutím ruky všechno přišlo vniveč,“ mrzí Hastíka.

„Chápu, že situace je nějaká, ale zrovna fotbal nepatří mezi rizikové sporty. Venku se klidně mohlo hrát. Bohužel různí epidemiologové, virologové a hlavně politici nás vedou až někde na konci seznamu čekatelů na případné uvolnění. Mám pocit, že jsme někde až v šestém balíčku,“ připomíná.

Všechny celky o své další budoucnosti a plánech pro zbývající měsíce tradiční jarní fotbalové sezony, mají jasno. „Musíme si opět zvyknout na tréninkový proces, přilákat zpět na fotbalový pažit maximum našich členů napříč kategoriemi a pořádně se připravit na novou sezonu, která snad odstartuje v srpnu a již bude normální,“ zni unisono z klubů Zlínského kraje.

„Nyní rekonstruujeme kabiny, ale současně, až to epidemiologická nařízení dovolí, opět začneme pozvolno naplno trénovat a hrát přátelské zápasy. Kdy to ale bude, stále není jasné. Věřím však, že to bude co nejdříve. Všichni jsme už po fotbalu hladoví,“ dodal Pavel Cigoš.

AUTOŘI: MARTIN BŘENEK, LIBOR KOPL