Co stálo za za jeho střeleckých procitnutím a zda by okusil i vyšší soutěž, se můžete dočíst v našem rozhovoru.

Třetí branku jste dával do prázdné branky při rohovém kopu hostí. Z jaké vzdálenosti to bylo?

Gól jsem dal přibližně čtyři metry za půlící čarou hřiště blíže k brance Valašského Meziříčí, kde jsem vyběhnutému brankáři vypíchl míč.

Lidečko teď získalo ze tří utkání sedm bodů. Asi se vám bude lépe dýchat?

To určitě, po nepovedeném začátku jarní části, se nám konečně zadařilo a můžeme teď trochu uklidnit naši hru a soustředit se více na kombinační fotbal.

V hlavách máte nepovedené derby s Horní Lidčí. Co se stalo?

Zde nám to opravdu nesedlo. I přes brzké vyloučení našeho hráče jsme ale Horní Lidči stíhali, dokonce ji i v poli přehrávali, chyběla tomu jen lepší koncovka.

V sobotu hrajete další derby - ve Valašských Příkazech. Co lze od toho duelu očekávat?

Bude to hodně složitý zápas, tak jako každý jiný. Podle mě hodně běhavý a kontaktní a určitě si nenecháme nic zadarmo.

Na které hráče v dresu Příkaz si musíte dát největší pozor?

Na jednotlivé hráče se nepřipravujeme, soustředíme se jen na náš týmový výkon.

Zatím jste dal šest branek. Není to málo na útočníka vašich kvalit?

Bohužel ano, to je málo. Během podzimní části se mi moc nedařilo, naštěstí jsem se chytl hned na začátku jara a věřím, že v tom budu pokračovat! (úsměv)

V brance Lidečka dostává příležitost mladičký Lukáš Hyžák. Jak hodnotíte jeho výkony?

Byla to jen otázka času, Lukáš na tréninkových jednotkách předváděl dobré výkony a jsem rád, že to dokázal přenést i do mistrovských zápasu, takže to hodnotím velmi kladně.

Jak velký je podle vás rozdíl mezi I. A a I. B třídou?

Rozdíl není ani tak v nasazení nebo v rychlosti, ale po technické stránce. Ten rozdíl je hodně znát.

Zkusil byste si někdy zahrát i vyšší soutěž?

Když už tak, jen s Lidečkem!

PETR KOSEČEK