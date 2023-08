Start do nové sezóny se Prlovu povedl. Čekal jste tak hladkou výhru v Poličné?

První zápas sezóny je vždy nevyzpytatelný a nevěděli jsme v jaké formě Poličná bude. My jsme do zápasu vletěli a poločas už jsme vedli 3:0, a to jsme ještě pár velkých šancí zahodili. Po poločase jsme dostali kontaktní branku, začali ztrácet lehké míče, a ještě jsme se báli o výsledek. Uklidnění přišlo až po gólu Františáka na 4:1

Podařilo se vám vstřelit dvě branky. Jakým způsobem jste jich dosáhl?

První gól padl po chybě domácích obránců a brankáře, kdy jsem doběhl vyražený míč a uklidil do prázdné brány. Na druhý mě přihrál Sochora nízkým centrem a já zakončil na zadní tyč.

V Prlově máte od léta nového trenéra Stanislava Martínka. Jak vnímáte tuto změnu?

Jarní část sezony jsme byli bez trenéra. Po příchodu Martínka se tak hned zvedla tréninková účast i morálka. Tréninky jsou kvalitní založené hlavně na práci s míčem a zakončení. S novým trenérem se nám vrátila i vítězná mentalita.

V Poličné se představily i dvě Vaše největší opory - Petr Novosad a Miroslav Sochora. S nimi je vaše mužstvo asi hodně silné?

Ano, hrát s nimi a bez nich je velký rozdíl. Oba mají velké zkušenosti a kvalitu, to se hned projeví na stylu naší hry. Sochora byl minulou sezonu náš nejlepší střelec, Petr Novosad tvoří hru ve středu zálohy.

Brankář Zvonek Vás podržel a v neděli vychytal i střelce Horní Lidče v barvách Lidečku. Co říkáte na výkony tohoto zkušeného gólmana?

Radim Zvonek je asi momentálně nejlepší brankář I. B třídy a drží nás ve spoustu zápasech. A i proto po něm, při absenci všech brankářů na jeden zápas sáhlo Lidečko, kde udržel čisté konto.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začínal v Prlově, kde mě poprvé přivedl můj současný spoluhráč Vašek Františák. V té době jsme byli spojení s Bratřejovem a vyhráli jsme co se dalo.

Na které trenéry rád vzpomínáte?

Tady bych nechtěl na nikoho zapomenout, já jsem se všemi trenéry vždy vycházel dobře, od žáků až po dospělý fotbal. V dorostu jsem rád hrával pod Pepou Hyžákem v Lidečku. V Prlově mě pak hodně naučil Martin Nikolén, který momentálně trénuje na Vsetíně. Taky poslední trenér Jaroslav Novosad, který na mě hodně sázel a hodně mi pomohl.

Jaká je zatím vaše hráčská kariéra. Zkusil byste i vyšší soutěž?

Hráčskou kariéru hodně přibrzdili dvě operace kolene. Teď už to ale vypadá dobře a soustředím se hlavně na dobré výkony v Prlově, zbytek ukáže čas.

Jaké jsou vaše záliby kromě fotbalu?

Kromě fotbalu nejvíc trávím čas s přítelkyní a kamarády. Občas si zahraju tenis, zajdu do posilovny, nebo vyjedu na kolo. V zimě rád zajdu na lyže nebo běžky.

Co je vašim povoláním a nebo ještě studujete?

Momentálně studuji Fakultu tělesné kultury na univerzitě Palackého v Olomouci.

Kdo vám nejvíce fandí při fotbalových utkáních?

Na zápase mi nejvíc fandí přítelkyně a pak samozřejmě "Prlovský kotel" za bránou.

Jak vidíte ambice Prlova v nadcházející sezoně?

Našim největším problémem bylo zranění klíčových hráčů, momentálně jsme všichni připravení a když to tak zůstane, můžeme bojovat o vrchní příčky tabulky.

O víkendu hostíte Jablůnku. To bude asi nepříjemný protivník?

Jablůnka první zápas doma zvládla a myslím, že s námi to bude vyrovnaný zápas. Mají silnou ofenzivu, ale takhle na začátku sezóny je ještě těžké předpokládat s jakou kvalitou přijedou. Doufám, že tři body zůstanou doma v Prlově.