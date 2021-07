Jelínek během uplynulého ročníku vedl jak rezervu Zlína v MSFL, tak právě Luhačovice „Cesta Honzy byla specifická. Pro ostatní trenéry rozhodně představuje motivaci. Fotbal v klubu bezpochyby hodně posunul dopředu,“ chválí 39letého kouče předseda Luhačovic Zdeněk Červenka mladší.

Trenérské žezlo v lázeňském městě nyní přebírá o pět let mladší Pazdera. Bývalý kapitán Zlína by s Jelínkem měl počítat i nadále. Stejně jako asistentem Fastavu Davidem Hubáčkem. „S oběma jsme domluveni na pokračování, nastupovat budou dle svých možností. Pokud Honza bude pravidelně hrávat, bude pro nás nejlepší posila,“ usmívá se Červenka.

Ačkoliv Jelínek s Hubáčkem budou plnit své funkce ve Fastavu, tak o jejich vytíženost nemá obavy. „Věříme, že zvládnou odehrát minimálně polovinu zápasů. Zkušenosti máme i z minulé sezony, kdy David jako asistent trenéra působil ve Zlíně a přesto odehrál hodně zápasů,“ poukazuje předseda klubu na šest startů bývalého hráče Slavie Praha z devíti možných.

Kádr Luhačovic by tak měl být podobnému tomu uplynulému. „Odešli dva kluci, papírově prozatím Marek Polách do Nevšové. Někoho se pokusíme sehnat, máme rozhozené sítě. Vzhledem k „B-týmu“ potřebujeme více lidí. Přišli mladí hráči, kteří se postupně zapracovávají. Do budoucna budou schopni hrát i v „A“. Nejlepší je to mít postavené na vlastních odchovancích,“ má jasno.

Okolo koho by se tedy mělo mužstvo pohybovat? „Hlavní osu týmu v bráně tvoří Michal Švec, obraně Kuba Suchý, záloze Ondra Červenka a Tonda Popelka. Do útoku ještě hledáme posilu. Když hrají Honza s Davidem, tak jsou nadstandardní, tým s nimi vypadá jinak. I bez nich však stále máme kvalitní mužstvo.“

Svěřenci nového kouče Lukáše Pazdery se příští sezonu dokonce mohli těšit na divizi, z čehož ale nakonec sešlo. „Rozhodli jsme se, že možnost postupu nevyužijeme. Věděli jsme, že jeden dva hráči odejdou, shánět náhradu není snadné. Pokud nemáte dostatečně široký kádr, není moc dobré se do divize hrnout,“ vysvětluje Zdeněk Červenka.