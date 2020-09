Milane, po kolika trénincích jste nastupoval v prvním zápase doma proti Juřince?

Měl jsem jeden trénink a pak předzápasový. Ale jinak by nešlo, abych šel do zápasu bez přípravy. Když mi drží zdraví, tak se připravuji individuálně a chodím běhat.

Co jste čekal od zápasu 1. A třídy? Nikdy jste takovou soutěž nehrál.

Měl jsem jak těšení se na něco nového, tak jsem byl nervózní, co mě čeká. Přemýšlel jsem, jestli budu muset hrát naplno, jaké tempo bude mít zápas. Před zápase mi trenér Pavel Šturala říkal, že to úplně nebude jednoduché a prvních třicet minut, dokud se kluci z Juřinky drželi fyzicky, tak se potvrdilo.

Hrála na Vás Juřinka osobku?

Nevím, jaké měl soupeř předzápasové záměry, ale nějak jsem nezaznamenal, že by se mi speciálně věnoval jeden hráč. Myslím si ale, že i přes vysokou porážku to byl i pro kluky z Juřinky velký fotbalový zážitek si zahrát před tolika diváky.

Slíbil jste spoluhráčům nějaké prémie za výhru?

Před zápasem si mne kluci zkásli v kabině za zápisné. Pak to bylo za první branku. Já jsem jim po vítězném zápase zaplatil sud piva a další občerstvení.

Nemrzí Vás, že Renda Bolf vydržel na hřišti jenom deset minut?

Den před zápasem říkal Renda, že asi nevydrží celý zápas, ale je to škoda, že to bylo tak málo. Já mám pořád sen a přání, abychom si minimálně jeden zápas zahráli spolu za Vigy s Rendou a Kučisem (René Bolfem a Radimem Kučerou, pozn. aut.). Kučise, který je na Hutisku. nyní trápí koleno, ale snad se to během podzimu podaří.

Kdy Vás uvidíme v dalším utkání v dresu Vigantic?

Řeším to s rodinou a trenérem vždy tak týden před zápasem, dle mých časových možností a plánů. Chtěl bych hrát jak třetí kola doma proti Valašským Kloboukům, tak čtvrté derby v Rožnově. Musím říct, že fotbal mne stále baví a chci sehrát co nejvíce zápasů i na této amatérské úrovni.

Mají Vigantice na postup do krajského přeboru?

Když chceme mít radost ze sportu, měl byste si dávat vždy ty nejvyšší cíle. Pokud budou Vigantice nejlepší, tak proč ne. Je tady mladý tým. Kluci jsou šikovní a mají perspektivu. Je s nimi sranda a v kabině je parádní atmosféra. Doufám, že s nimi zažiji další vítězství.