Zkušený fotbalista Jakub Vašek sehrál zatím v letní přípravě za svou Prostřední Bečvu jen dva zápasy, ale v obou zářil. Shodou okolností pokaždé pomohl Vašek porazit silný tým Podlesí.

Zkušený fotbalista Jakub Vašek sehrál zatím v letní přípravě za svou Prostřední Bečvu jen dva zápasy, ale v obou zářil. | Foto: archiv klubu

Civilním povolání policista potvrzuje, že i díky své profesi je výborně připraven. "Nějaká fyzička se u mě předpokládá, ale byl to samozřejmě nezvyk to udýchat," s úsměvem přiznává se Jakub Vašek, kterému dlouhá fotbalová přestávka pomohla. "To musím přiznat, protože jsem měl rok studia na škole v Holešově v rámci odborné přípravy, takže toho času bylo na studium více, když nebyl fotbal," přiznává opora Prostřední Bečvy.