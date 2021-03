„Chceme jít i cestou mladých hráčů, a tak sledujeme dva kluky z sdruženého výběru dorostu Police/Kelč. Pro jaro nebo na novou sezonu bychom ještě uvítali jednoho až dva nové hráče,“ přiznává nový trenér Polic Stanislav Kubín, jenž se už v novém působišti pustil s vervou do práce.

Jak svědomitě se nyní kluci připravují?

Kluci mají týdenní plán fyzické přípravy a co mají za sedm dní zaběhnout. Máme to založenou na vzájemné důvěře, ale co mám zpětnou vazbu, tak mám z jejich práce dobrý pocit. Hráči se těší, až se fotbal vrátí a oni se v dobré kondici postaví do zápasu.

Možný jarní scénář III. třídy má mnoho variant. Jak o nich přemýšlíte?

Regulérnost je bohužel pofidérní. My víme, že zápasů nemusí být moc a my se budeme muset na každý připravit stoprocentně, ať již na druhé derby s Loučkou nebo dohrávku se Lhotkou, to vše může rozhodnout o možné šanci bojovat o postup do okresního přeboru, což by kluci určitě brali jako velkou výzvu. Případně doufáme, že nám budou dány tři týdny na přípravu, abychom se do toho dostali.

Počítáte na místo brankářské jedničky se zkušeným Ondřejem Svobodou?

Ano, počítáme. Ondra musí zapracovat na poziční hře a hře nohou. Beru si to za svůj trenérský úkol.

Máte v kádru dva zajímavé hráče z hokeje, potažmo nohejbalu - Andrise a Majštiníka. Budou v Policích pokračovat?

Když jsem se na tyto hráče informoval, bylo mi řečeno, že když se jim hokej, respektive nohejbal nekříží s fotbalem, vždy ochotně do Polic přijedou a jsou schopni rozhodnout zápas. Byl bych sám proti sobě, kdybych s takovými hráči nechtěl počítat.

Bude pokračovat Petr Herman? Chtěl ho trenér Sarközy do Juřinky, ale proti bylo dojíždění z Pardubic?

Petr zahájil přípravu a minimálně tuto sezonu chce dohrát u nás.

Budete nadále spoléhat na útočné duo Plesník, Příhoda?

Nejen na ně. Měl by přijít velmi kvalitní středový záložník ze Zubří Tomáš Lojkásek. Ten by pozvedl ještě více naši ofenzívu. Honza Příhoda je vůdčí typ. Věříme, že se v něm probudí zabiják, který by nám mohl vystřílet úspěch. Plesník se spolu s dalším naším hráčem Michalem Novosádem mají vrátit z pracovního pobytu v Německu a jejich větší zapojení bude také velkým posílením.

Někdo nejen z důvodů dlouhé přestávky skončí v kádru Polic?

Jirka Škařupa ve svých 42 letech už sedm let tvrdí, že skončí. (smích) Ale jemu prostě ten fotbal hodně chybí, takže věřím, že jakmile se začne hrát, znovu naskočí.