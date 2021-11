Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Jsme rádi, že podzim končíme vítězstvím, ale ještě více jsme rádi, že je konec podzimní části. Zpátky k utkání, prvních třicet minut bylo z naší strany dobrých a Marek Chovanec ukázal čich na branky, kdy se prosadil čtyřikrát. Od té chvíle jsme se uspokojili výsledkem. Ve druhé půli si oba týmy vytvořili pár brankových příležitostí, kdy se prosadili jen hosté. Druhý poločas mi přišlo, jako by oba celky čekaly na poslední podzimní hvizd.

Radomír Kapusta, trenér Val. Polanky: „Takový střelecký výkon Chovance se hned tak nevidí, popravdě si všechny čtyři góly zasloužil, stejně jako jsme mu je nabídli svými chybami a hlavně v první půli jich bylo hodně. Snažili jsme se hrát hodně na riziko, ale i tak první dějství bylo hrůzostrašné, kluci jej pojali jako přátelák! Až přestávková důrazná domluva našemu týmu prospěla, ale ani náš zlepšený výkon na obrat nemohl stačit. Brumov vyhrál zaslouženě.

Branky: 14., 22., 24. a 26. Chovanec - 30. z pen. Štrbík, 57. Tomšů.

BORŠICE - BAŤOV 0:0

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Před zápasem se dalo očekávat spíše bojovné utkání. Do první příležitosti se ve 20. minutě doslat Ohnutek, který zpětný centr poslal nad břevno. Pak následovala pasáž, která patřila Baťovu, který držel míč a snažil se vypracovat nějakou střeleckou pozici. To se jim moc nedařilo i za přispění obětavosti domácích hráčů, kteří střely blokovali. Do asi největší šance se hosté dostali po půlhodině hry. Druhý poločas byl ze začátku vyrovnaný a hra se odehrávala opět mezi vápny. Postupně začali mít hosté mírnou převahu a my jsme hrozili rychlými protiútoky. Do největší šance utkání se dostal v 80. minutě opět Ohnutek, ale tváří tvář Vitáska neuspěl. Ke konci se tlačili dopředu hosté, vytvořili si několik standardních situací, ale za šanci se dá považovat pouze hlavička Bršlici, která skončila v rukavicích domácího brankáře. Dělba bodů byla podle průběhu spravedlivá.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Odehráli jsme dobré utkání a škoda jen neproměněných několika šanci, do kterých jsme se v průběhu zápasu dostali. Za výkon v zápase i celou podzimní část patří klukům poděkování.“

LUHAČOVICE - NAPAJEDLA 1:2 (0:2)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Hodnocení bych rozdělil na dvě části. Poslední zápas se nám nepovedl, tahali jsme za kratší konec, proto je výsledek takový jaký je. Chybělo nám všechno. V obranné fázi jsme byli nedůslední, počínali jsme si bohorově a díky našemu brankáři, který toho hodně pochytal jsme byli stále ve hře. V útočné fázi nám dnes chyběla taková ta rozhodující kvalita při řešení finálních situací. Dva hráče jsme obešli a poté nahráli soupeři atd. Zkrátka, řešili jsme situace přesně naopak. Dnes určitě převládá zklamání.

Druhá část hodnocení se týká celého podzimu a to by mělo být určitě pozitivní. Druhé místo, 26 bodů, jsme na kontakt Baťovu, tady musíme být spokojeni. Velkým pozitivem je zapracování domácích hráčů, kteří dostávali příležitost. Teď je na nás, jak se k tomu postavíme. Zda se chceme porvat o tu nejvyšší příčku nebo nám to stačí. Určitě je potřeba doplnit kádr protože máme i B´ mužstvo a není možné, aby hráči hráli, jak za A tým a B tým jeden víkend nebo dokonce jeden den. To nás v závěru podzimu dobíhalo. Pokud chceme být nejlepší víme, kde nás tlačí bota.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „V tomto utkání jsme zvítězili hlavně díky prvnímu poločasu, kdy jsme byli lepším mužstvem, vypracovali si gólové situace a dvě z nich proměnili. Po změně stran se nás domácí snažili zatlačit pomocí dlouhých nákopů na své hrotové útočníky. Naštěstí jsme v defenzivě obstáli až do 78 minuty, kdy se domácím podařilo po skrumáži dát gól, ale to bylo z jejich strany vše. My jsme podnikali rychlé brejky, bohužel bez většího efektu, nicméně utkání jsme nakonec zvládli a vyhráli 2:1. Musím všem hráčům poděkovat, jak za tento výkon, tak vlastně i za dobře odehranou podzimní sezonu.“

Branky: 78. vl. Drga - 28. Huťka, 36. Kolenič.

BYSTŘICE P. H. - MORKOVICE 4:3 (4:2)

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Rozhodl asi náš fantastický, snový vstup do zápasu, kdy jsme po 11 minutách vedli 3:0. Bohužel jedno škobrtnutí, první branka a následná druhá zápas zase otevřela. Naštěstí Votava dosáhl na hattrick, čím splatil důvěru, kterou nyní po měsíci zranění dostal. Po změně stran a hře proti větru jsme moc toužili pátou branku a rozhodnout, bohužel skončilo vše jen na tyči nebo v šancích. Soupeř naopak v samém závěru snížil a my se do posledních vteřin strachovali. Naštěstí vše dobře dopadlo, jsme spokojení.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Zápas jako vítr. Začátek totálně prospali, pro poznamenalo zápas. Pak jsme se trošku z letargie probrali. Dva rychlé góly rychlé góly dostaly do zápasu, pak jsme přestali hrát fotbal do snížení. Po přestávce jsme se snažili, nějak vázla kombinace. Ve finále mohl rozhodnout dorostenec Vojáček, šanci na vyrovnání neproměnil.“

Branky: 2. Votava, 3. Votava, 11. Zámorský, 40. Votava - 31. Oplt, 32. Oplt, 90. Kapounek.

KVASICE - NEVŠOVÁ 2:1 (1:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Jsem rád, že jsme poslední utkání podzimní části zvládli. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme ho vyhráli 1:0. Jen škoda, že jsme nepřidali další branky, protože šancí jsme na to měli dost. Ve druhém poločase se hra vyrovnala ale do nějakých velkých šancí jsme hosty nepouštěli, navíc jsme sami přidali druhou branku. Hosté snížili krásnou brankou těsně před konce zápasu, naštěstí jsme jim víc nedovolili a tak bereme po zásluze tři body.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: Opět jsme odehráli velmi dobrý zápas, ale schází bodové ohodnocení. Popravdě z celkového pohledu byli domácí fotbalovější, bohužel jsme jim darovali dvě branky – první po hrubé chybě a druhou dali samo. Naopak my dvě šance zahodili a až v závěru dali kontaktní gól. Při troše štěstí jsme mohli i bodovat. Vzhledem k šíři kádru a zranění jsme neuhráli málo bodů.“

Branky: 22. Neubert, 70. Zapletal - 87. Tomšů.

NEDAŠOV - V. KARLOVICE 2:0 (1:0)

David Solař, brankář Nedašova: „utkání se proměnilo ve válku o každý metre, tuhý boj, kdy fotbalovost neměla šanci zvítězit. Bylo znát, že oběma mužstvům jde o hodně a na hřišti to také patřičně jiskřilo. Nám se podařilo jít do vedení. Ani po změně stran se obraz hry nezměnil. Dvacet minut před koncem jme neproměnili penaltu a hosté vycítili šanci vyrovnat. Jejich závary před naší brankou jsme odvraceli s obtížemi, Karlovičtí navíc spálili jednu velkou tutovku. Přesto jsme v samém závěru přidali gólovou pojistku a vydřeli veledůležité tři body.“

Branky: 18. Fojtík, 87. Marek.

ŠTÍTNÁ N. VL. - SLUŠOVICE 1:3 (0:2)

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „ Narazili jsme na druhé nejsilnějšího soupeře. Po Baťovu s i Slušovice snažili hrát fotbal, byli lepší. My jim bohužel nabídli dvě standardky, kdy po rohu a penaltě získali dvougólová náskok, což rozhodlo. My se snažili, bojovali, ale soupeř byl asi o gól lepší, působili fotbalověji.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Cíl byl prodloužit svou vítěznou sérii. Na začátku se domácí snažili aktivně napadat, ale přesto se nám dařilo vytvářet si šance. Nejdříve Kvasnica hlavičkoval nad, ale po rohu v 19. minutě už hlavičkoval přesně. Za chvíli nám vyšel rychlý kontr, Klečka vysunul Maliňáka, kterého ve vápně domácích stáhli a následoval pokutový kop. Ten proměnil opět Kvasnica. V druhém poločase jsme chtěli pozorně bránit, hrát aktivně a vyrážet do rychlých protiútoků. Mohli jsme přidat třetí branku, ale Marek ani Otepka své velké šance neproměnili a tak trestali domácí, kteří se prosadili po standardní situaci. Rozhodnutí přišlo až v 90. minutě, kdy zblokovaný odkop domácího brankaře vrátil z dálky do prázdné branky Otepka.“

Branky: 74. Vaculík - 19. Kvasnica, 23. z pen. Kvasnica, 90+3. Otepka.