Bylo to po domluvě s trenérem. Měli jsme anglický týden a do toho už pár zápasů bojuju se zraněním, takže to bylo i pro jistotu, aby se mi zranění nevrátilo. Prostor dostali kluci ze střídačky.

Věděli jsme, že s Valašskými Příkazy nás nečeká nic jednoduchého, protože hrají o záchranu a budou chtít urvat nějaký ten bod. Jelikož jsme dali poměrně brzkou branku, tak jsme hráli s trošku větším klidem. Do poločasu jsme mohli mít zápas už vyřešený, ale neproměnili jsme šance. Druhý poločas se nesl v podobném duchu jak ten první. A pak rychlá branka na 2:0 a hosté už to odevzdali a cestu za výhrou nám ulehčili.

Na čele tabulky střelců jste nasadil k trháku. Chcete získat korunu krále střelců?

O tuhle cenu úplně neusiluju, přece jen na ty góly maká celý tým, takže v podstatě je to cena pro celý mančaft. Kdybych nedostával tak výborný servis od ostatních, tak bych tolik gólů nedal. Jsem radši, když se vyhraje, než když dám gól a prohrajeme.

Podlesí ztrácí na dvojici Val. Meziříčí B a Kateřinice pouze jeden bod. Věříte, že ztrátu ještě umažete?

Zatím se jarní část nese v podobném duchu, jako ta podzimní. Rozdíl je tam jen ve ztrátě jednoho bodu, kdy jsme prohráli s Rožnovem p/R, takže věřím, že ztrátu do konce sezóny určitě doženeme. Navíc Kateřinice a Valmez B mají ještě společný zápas, takže jeden z nich určitě ztratí, ne-li oba.

V minulém kole jste propadli ve Valašském Meziříčí. Co za tím stálo?

Je to jednoduché. Valmez byl v tom zápase o třídu jinde. Jsou to mladí běhaví kluci a pokud si to na velkém hřišti roztáhnou, tak je těžké je chytat. Nám taková facka prospěla a snad jsme se od toho naladili na vítěznou vlnu.

Myslíte si, že by Podlesí Krajský přebor slušel?

Slušelo by to určitě každému týmu, co hraje dobrý fotbal a ne křápanou. Z pohledu Podlesí je to na zváženou v kabině. V 1.A třídě je co druhé kolo nějaké derby, buď s Valmezem nebo s Juřinkou atd. V Krajském přeboru jsou přece jen vzdálenosti delší a pro diváky nemusí být zápasy tak atraktivní.

Pocházíte z Hané. Ve kterém klubu jste fotbalové vyrůstal?

Na Hané jsem se pouze narodil, jinak celý život žiju v okolí Valmezu. Fotbal sem však začínal v Poličné a následně jsem v žácích měl střídavý start ve Valmezu.

Kdo vás přivedl k fotbalu? Na které trenéry rád vzpomínáte?

V mládí mě na fotbal brával taťka, který mě následně přihlásil do Poličné, kde nakonec vznikla silná generace. Trenérů bylo od přípravky hodně, ale hodně vzpomínám na trenéra Jana Navrátila, který nás vedl v dorostu ve Valmezu. V mužích jsem byl rád za vedení od Zbyňka Vinklára, který mi dal příležitost v mužích. A nesmím zapomenout ani na aktuálního trenéra Vaňka, který fotbalem žije a tu jeho energii přenáší i na nás.

Jakými kluby jste doposud prošel?

Začínal jsem jako benjamínek v Poličné a následně během žákovských kategorií jsem měl střídavý start ve Valmezu, kde jsem se přesunul na trvalo až do mužů. Následně jsem se přesunul do dnes již divizních Všechovic, kde jsem strávil asi pět skvělých sezón. Rok zpátky jsem zakotvil v Podlesí, kde jsem našel opět skvělou fotbalovou partu.

Okusil byste v případě nabídky opět i vyšší soutěž?

Vyššími soutěžemi jsem již prošel a vím co to obnáší, ale v dohledné době bych se do vyšších soutěží asi nehrnul.

PETR KOSEČEK