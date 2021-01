„Zatím s námi ověřený kanonýr trénuje. Chce to zkusit, zamakat na sobě a zahrát si ještě I. A třídu,“ hlásí trenér Podlesí Roman Adámek.

„Měl by přípravu stíhat i se svou časově náročnou prací a pokud si řekne, že to do toho jde, budeme velmi rádi za posílení ofenzivy takto kvalitním hráčem," přiznává kouč.

Naopak kariéru v klubu ukončil naposledy dlouhodobě zraněný střelec Pavel Bělocký. Ivo Pop se pomalu dostává do zátěže, stejně jako Zetek. Pro zranění bude Podlesí celé jaro chybět Radim Blažek. Brankářskou dvojicí zůstává Maleňák se Skalíkem.

Podlesí tak nadále připravuje mladíky - Adzimu, Jandu, Adámka, Wolockého, Nerušila a Onderku.

„Nikoho nechceme uvolnit, i kdyby byl zájem z jiných klubů. Dodrželi jsme dohodu s Viganticemi a odešel v průběhu podzimu Křižan a dále se nechceme oslabovat," zdůrazňuje trenér Adámek.

Stejně jako konkurence od začátku roku i jeho svěřenci musí trénovat individuálně.

„Vzhledem ke všem okolnostem nebudeme mít letos soustředění. Čekáme, jak se vyvrbí situace ohledně instalace osvětlení na umělé trávě ve Valašském Meziřící, kde bychom chtěli sehrát nějaká přípravná utkání, které ještě budeme řešit. V případě uvolnění epidemiologické situace začneme trénovat společně dvakrát týdně, poté třikrát," má jasno lodivod fotbalistů Podlesí Roman Adámek.